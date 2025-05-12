Німеччина висунула ультиматум Путіну щодо припинення вогню та запровадження санкцій

Корнеліус: У нас ще є 12 годин до кінця дня, і якщо до того часу не буде укладено перемир'я, європейська сторона розпочне підготовку до санкцій

Речник німецького уряду: Якщо Москва не прийме вимогу, почнеться підготовка до нових санкцій

В уряді Німеччини заявили, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця доби, європейські партнери запустять процес підготовки нових санкцій. Як передає «Главком», про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляють Bild та The Guardian.

На запитання журналіста, чи почнуть європейці готувати санкції проти РФ, коли закінчиться 12 травня, Корнеліус відповів: «Саме так. Коли сьогодні закінчиться, на рівні політичних радників буде розпочато підготовку до санкційних заходів. Годинник цокає».

Речник німецького уряду розповів, що паралельно у Брюсселі готується 17-й пакет санкцій проти РФ, і відзначив ця підготовка йде одночасно з підготовкою переговорів Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Коренеліус зазначив, що стамбульські переговори, на яких незрозуміло, чи буде присутній Володимир Путін, не змінюють ультиматуму щодо припинення вогню та санкцій.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Володимиром Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.

Раніше спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню. Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.

Також президент Франції Еммануель Макрон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про відновлення переговорів у Стамбулі і назвав такий крок «недостатнім».