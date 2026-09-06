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Росія визнала, що Україна не атакувала Москву після обіцянки Зеленського

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія визнала, що Україна не атакувала Москву після обіцянки Зеленського
Українські дрони атакували 14 регіонів РФ, але не Москву
фото: Unsplash (ілюстративне)

Водночас українські безпілотники атакували щонайменше 14 регіонів країни-агресорки

Вранці 6 вересня міністерство оборони Росії оприлюднило звіт про нічну атаку українських безпілотників. Із нього випливає, що Москва та Московська область цієї ночі під ударом не були. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського відомства.

Водночас міноборони РФ повідомило, що українські дрони атакували щонайменше 14 російських регіонів. Йдеться про Бєлгородську, Брянську, Волгоградську, Воронезьку, Калузьку, Курську, Липецьку, Орловську, Ростовську, Рязанську, Саратовську, Тамбовську та Тульську області, а також Краснодарський край. Крім того, гучно було в тимчасово окупованому Криму, а також над акваторіями Чорного та Азовського морів

У російському оборонному відомстві заявили, що протягом ночі сили ППО нібито перехопили та знищили 258 українських безпілотників літакового типу. Загальну кількість дронів, які атакували територію РФ, там не назвали.

Також після атаки безпілотників спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії – Рязанському. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме ударів по Москві в суботу та неділю. Таке рішення було ухвалене на час візиту представників президента США Дональда Трампа, щоб забезпечити їм можливість безпечно прибути до російської столиці для переговорів.

Водночас речник Кремля заявив, що російський диктатор Володимир Путін дав вказівку протягом трьох днів не завдавати ударів по Києву. Однак у цей час окупанти продовжили атакувати Київську область. Унаслідок ворожих ударів є загиблі та постраждалі.

Після переговорів у Москві спецпосланці президента США 6 вересня прибудуть до Києва.

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Теги: Москва росія війна Міноборони РФ Україна

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