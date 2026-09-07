Про зв’язки Полякової з Лавровим стало відомо у 2021 році

Близька подруга очільника МЗС Росії отримала громадянство Еміратів із формулюванням «за заслуги перед державою»

Близькі до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова люди отримали громадянство Об’єднаних Арабських Еміратів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Йдеться про Світлану Полякову, яку журналісти пов’язують із Лавровим, та її доньку Поліну Ковальову. Ковальова отримала паспорт ОАЕ 17 грудня 2022 року на підставі працевлаштування. Її мати Полякова отримала громадянство Еміратів 28 грудня 2022 року – із формулюванням «за заслуги перед державою».

Про зв’язки Полякової з Лавровим стало відомо у 2021 році. За даними журналістських розслідувань, вона працювала у російському МЗС і супроводжувала главу відомства під час закордонних поїздок. У телефонах деяких людей її нібито записували як «Світлану Лаврову», хоча офіційно вона такого прізвища не носила.

Також повідомлялося про значні активи Полякової. За даними розслідувачів, її нерухомість оцінювалася більш ніж у 700 млн рублів (близько $8 млн). Полякова та її родина, за твердженням ЗМІ, також користувалися приватними літаками та закордонною нерухомістю російського бізнесмена Олега Дерипаски.

До початку повномасштабної війни Ковальова жила у Великій Британії. Вона навчалася у бізнес-школі Імперського коледжу Лондона та володіла кількома британськими компаніями. У 2016 році Ковальова придбала право оренди квартири у лондонському Кенсингтоні на 999 років за 4,4 млн фунтів стерлінгів.

Після початку війни та запровадження санкцій Ковальова залишила Велику Британію і влаштувалася на роботу в компанію Qatar Investment у Досі. Варто зазначити, що нещодавно Лавров заявив про початок справжньої війни з Німеччиною. Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ. Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.