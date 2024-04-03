Європарламентарка: Говорити про демократичні зміни в Росії на найближчі 10-20 років немає сенсу

Сандра Калнієте зазначила, що навіть з погляду на історичні процеси в Росії, трансформація цієї країни наразі неможлива

Сандра Калнієте: «Кожен із російських опозиціонерів бачить себе єдино правильним»

Розмови про демократичні зміни в Росії найближчі 10-20 років не мають сенсу, адже для таких перетворень наразі просто не існує підґрунтя. Про це заявила депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте у інтерв'ю «Главкому».

Латвійська політикиня пояснює, що демократичні перебудови неможливі, адже більшість російських опозиціонерів або вбиті, або сидять у в'язниці, або закордоном. На її думку, ті опозиціонери, які зараз в еміграції, втрачають із часом контакт із тими подіями, які реально відбуваються в Росії. Поступово такий розрив буде лише суттєвішим.

Калнієте уточнює, що російська опозиція до того ж перебуває у роздробленому стані, адже її представники не змогли за весь час знайти спільну мову і стати єдиною силою в протистоянні нинішньому режиму.

«Я з різними опозиціонерами спілкувалася закордоном, оскільки в Росію не можу приїхати. Так от, кожен із російських опозиціонерів бачить себе єдино правильним», – підкреслює євродепутатка.

Також Сандра Калнієте зазначила, що навіть з погляду на історичні процеси в Росії, трансформація цієї країни наразі неможлива.

«Якщо візьмемо історію Росії з 16 століття, то побачимо, що коли відбувається якесь послаблення влади, після цього приходить на трон або Іван Грозний, або Петро Перший, який не зважає на життя людей, який угробив на будівництво Санкт-Петербурга ледь не пів Росії людей», – пояснює латвійська політикиня.

Калнієте додає, що «просто не бачить», звідки найближчими роками до РФ мають прийти демократичні зміни.

Стало відомо, що лише 32% росіян наприкінці 2023 року позитивно відповіли на запитання соціологів «Чи готові ви боротися за свою країну, якби вона брала участь у війні?». При цьому 20% сказали, що не хочуть цього робити, а 48% не знаю. «І це в країні, де опозиція війні вважається кримінальним злочином», – зазначає Gallup.

До слова, громадяни РФ все більше жалкують про те, що 24 лютого 2022 року армія за наказом президента Володимира Путіна вдертися в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами RussianField, передає The Moscow Times.

Станом на лютий рекордні 38% громадян заявили, що скасували б рішення про початок «воєнної операції», якщо мали б таку можливість. У порівнянні з березнем 2022 року кількість таких людей збільшилася на 10 процентних пунктів.

Раніше Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами.