Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламентарка: Говорити про демократичні зміни в Росії на найближчі 10-20 років немає сенсу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Європарламентарка: Говорити про демократичні зміни в Росії на найближчі 10-20 років немає сенсу
Сандра Калнієте зазначила, що навіть з погляду на історичні процеси в Росії, трансформація цієї країни наразі неможлива
фото: ЕР

Сандра Калнієте: «Кожен із російських опозиціонерів бачить себе єдино правильним»

Розмови про демократичні зміни в Росії найближчі 10-20 років не мають сенсу, адже для таких перетворень наразі просто не існує підґрунтя. Про це заявила депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте у інтерв'ю «Главкому». 

Латвійська політикиня пояснює, що демократичні перебудови неможливі, адже більшість російських опозиціонерів або вбиті, або сидять у в'язниці, або закордоном. На її думку, ті опозиціонери, які зараз в еміграції, втрачають із часом контакт із тими подіями, які реально відбуваються в Росії. Поступово такий розрив буде лише суттєвішим.

Калнієте уточнює, що російська опозиція до того ж перебуває у роздробленому стані, адже її представники не змогли за весь час знайти спільну мову і стати єдиною силою в протистоянні нинішньому режиму.

«Я з різними опозиціонерами спілкувалася закордоном, оскільки в Росію не можу приїхати. Так от, кожен із російських опозиціонерів бачить себе єдино правильним», – підкреслює євродепутатка.

Також Сандра Калнієте зазначила, що навіть з погляду на історичні процеси в Росії, трансформація цієї країни наразі неможлива.

«Якщо візьмемо історію Росії з 16 століття, то побачимо, що коли відбувається якесь послаблення влади, після цього приходить на трон або Іван Грозний, або Петро Перший, який не зважає на життя людей, який угробив на будівництво Санкт-Петербурга ледь не пів Росії людей», – пояснює латвійська політикиня.

Калнієте додає, що «просто не бачить», звідки найближчими роками до РФ мають прийти демократичні зміни.

Стало відомо, що лише 32% росіян наприкінці 2023 року позитивно відповіли на запитання соціологів «Чи готові ви боротися за свою країну, якби вона брала участь у війні?». При цьому 20% сказали, що не хочуть цього робити, а 48% не знаю. «І це в країні, де опозиція війні вважається кримінальним злочином», – зазначає Gallup.

До слова, громадяни РФ все більше жалкують про те, що 24 лютого 2022 року армія за наказом президента Володимира Путіна вдертися в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами RussianField, передає The Moscow Times.

Станом на лютий рекордні 38% громадян заявили, що скасували б рішення про початок «воєнної операції», якщо мали б таку можливість. У порівнянні з березнем 2022 року кількість таких людей збільшилася на 10 процентних пунктів.

Раніше Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами.

Читайте також: 

Теги: Європарламент будівництво опозиція 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через санкції російський імпорт до Туреччини також скорочується
Як працюють санкції проти РФ. Деталі у цифрах
4 березня, 16:30
«Орбан десятиліттями розказував виборцям про «захист сімейних цінностей», а завершилося все захистом гвалтівників дітей»
Під Орбаном захиталося крісло
1 квiтня, 21:02
Фундаментальні причини втрати популярності партією Ердогана – економічна криза і втома від 20 років правління, які посилюються турецькою демографією
Партія Ердогана програла вибори вперше за 22 роки. Чому?
1 квiтня, 15:03
Росіяни з жовтня-листопада 2023 року проштовхують наратив «Миролюбна Росія хоче переговорів, злобна маріонеткова Україна не хоче»
Кураж росіян і, що з цим робити
5 березня, 09:25
В Україні обговорюється можливість запровадження інституту спецрахунків для ширшого кола суб’єктів
Якщо зробити балансуючий ринок ліквідним, то ми відкриємо двері для інвестицій у розподілену генерацію – радник прем’єр-міністра
4 березня, 14:56
Голосування перенесуть на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня
Палата представників США працює над проєктом пакета допомоги для України – ЗМІ
9 березня, 08:20
Частину бомбосховищ поляки побудують у метро
На фоні погроз Росії Варшава взялась за бомбосховища – Politico
14 березня, 13:31
Клінкерна плитка
Клінкерна плитка: різновиди та способи застосування реклама
19 березня, 19:51
Наслідки обстрілу Херсону російськими військами на початку березня 2024 року
Російський терор на Херсонщині. Глава області пояснив логіку постійних обстрілів
27 березня, 15:28

Політика

Європарламентарка: Говорити про демократичні зміни в Росії на найближчі 10-20 років немає сенсу
Європарламентарка: Говорити про демократичні зміни в Росії на найближчі 10-20 років немає сенсу
Блінкен та Макрон ухвалили низку рішень щодо України
Блінкен та Макрон ухвалили низку рішень щодо України
Байден відреагував на смертельний удар по гумконвою в Секторі Гази
Байден відреагував на смертельний удар по гумконвою в Секторі Гази
Смертельний удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази: коментар армії Ізраїлю
Смертельний удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази: коментар армії Ізраїлю
WP: США попереджали Росію про підготовку теракту в «Крокус Сіті Хол»
WP: США попереджали Росію про підготовку теракту в «Крокус Сіті Хол»
ЗМІ: У Німеччині затримали російське судно із підсанкційними товарами
ЗМІ: У Німеччині затримали російське судно із підсанкційними товарами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Андрюс Кубілюс: Захід вирішив, що Путін – жаба, яку можна зварити, але робити це потрібно повільно
39K
Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?
35K
Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard
32K
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
6842
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
4524
Столицю накрила пилова буря (фото, відео)

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
1 квiтня, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
1 квiтня, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
1 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua