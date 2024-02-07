Росіяни готуються до затяжної війни: красномовні результати опитування

Майже половина респондентів переконана, що війна триватиме ще понад рік

Росіяни впевнені у тому, що війна проти України триватиме довго. Про це свідчать результати опитування незалежної російської дослідницької організації «Левада-Центр».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, майже половина опитаних (45%) вважають, що військові дії триватимуть більше року, ще 23% припускають, що від півроку до року. Рік тому (у січні 2023 року) так вважало 43% та 25% відповідно; у травні 2022 року, коли це питання ставилося вперше – 21% та 23% відповідно.

інфографіка: дослідницька організація «Левада-Центр»

Більшість опитаних (77%) вважають, що війна проти України закінчиться перемогою Росії, це на 6 п.п. більше, ніж рік тому, і приблизно відповідає настроям травня 2022 року. При цьому 14% опитаних вважають, що жодна зі сторін не зможе перемогти. Про перемогу України сьогодні говорять менше ніж 1% респондентів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

інфографіка: дослідницька організація «Левада-Центр»

Дві третини жителів Росії (64%) не вважають, що РФ припустилася помилки, розпочавши війну, при цьому порівняно з вереснем минулого року цей показник плавно зріс на 6 п.п. Вважають початок війни помилкою близько 22% опитаних – найчастіше так вважають респонденти, які не схвалюють політику президента Росії (55%) та глядачі YouTube-каналів (40%).

інфографіка: дослідницька організація «Левада-Центр»

Нагадаємо, зусилля російської держпропаганди, яка дуже ретельно працює над тим, аби і надалі промивати громадянам Росії мізки і змушувати вірити у культ армії, війни та особистості диктатора, виявилися марними. Менше 10% росіян відчувають гордість за Володимира Путіна, російські збройні сили та їхні дії на українському фронті.