Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Партія Ердогана програла вибори вперше за 22 роки. Чому?

glavcom.ua
Фундаментальні причини втрати популярності партією Ердогана – економічна криза і втома від 20 років правління, які посилюються турецькою демографією
фото: depositphotos.com

У Туреччині опозиційна партія вперше за 20 років перемогла на виборах

Якщо коротко: Ататюрк наступає, султан відступає. А тепер давайте докладніше.

Політична сила Ердогана – Партія справедливості і розвитку (ПСР) – зазнала поразки на місцевих виборах від опозиційної Республіканської народної партії (РНП), вперше з 2002 року. РНП зберегла за собою контроль над Стамбулом, Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших ключових містах. РНП виграла вибори вперше за 47 років.

Такий результат – відображення тенденції останніх виборів. ПСР втрачала підтримку на місцевих виборах незважаючи на всі кроки Ердогана з побудови диктатури. У 2014 році ПСР набрала 43%, РНП – 26%, у 2019 році розрив скоротився до 12% – 42% на 30%. Вчора РНП набрала 37%, партія Ердогана – 36%.

Чому опозиція так додала?

Рік тому – у травні 23 – Ердоган виграв другий тур президентських виборів 52 на 47. На тоненького. Але тоді він переміг непопулярного старого лідера РНП Камаля Киличдароглу (75 років). Але після програшу президентських виборів він пішов з посади керівника. Ще у листопаді 2023 року РНП обрало новим лідером Озеля Озгюра (49 років), лідера парламентської опозиції.

Крім того, вибори мера Стамбулу знову виграв той, хто і мав бути суперником Ердогана рік тому – Екрем Імамоглу. Але проти нього 2022 року ініціювали політичне переслідування, за результатами якого його було засуджено на 2 роки в'язниці. Також йому було заборонено займатися політикою, і тому він не балотувався. Тому, власне, і кандидували Киличдароглу. Але Імамоглу відбився в апеляції, і 2023 році був виправданий. Завдяки перемозі у Стамбулі Імамоглу знову стає головним претендентом на кандидування від опозиції на виборах президента 2028 року.

Фундаментальні причини втрати популярності партією Ердогана – економічна криза і втома від 20 років правління, які посилюються турецькою демографією.

Загалом, Ердоган зумів побудувати електоральну автократію, подібну до раннього Путіна: закривав або захоплював медіа, витісняв з країни опозиціонерів, мінімізував політичну роль армії (особливо після невдалого або навіть інспірованого ним самим «військового заколоту» 2016). Він спирався на ісламських консерваторів, а згодом на євроскептицизм значної частини суспільства. Але і минулорічні вибори, і вибори зараз доводять, що щось йде «не так».

Ердоган не зумів нівелювати демократичні інституції, хоча дуже старався. Чому?

  1. Туреччина – молода країна (середній вік – 30 років, в Україні і тій саме Росії – більше 40). Молодь – база економічного розвитку, урбанізації і вестернізації. І хоча частка релігійної консервативної молоді у Туреччині значна, переважна більшість все ж світська.
  2. Рукотворна економічна криза. Втручання Ердогана в економіку після 2018 року, тиск на центральний банк спровокували рекордний сплеск інфляції (60+%), девальвацію ліри і збіднення значної частини турків. Що дратує і підриває авторитет влади. І ні, Ердоган не є батьком «турецького економічного дива». Ним є Тургут Озал, який помер ще 1993. Це він провів ключові реформи і заснував потрібні інституції.
  3. Інтеграція з Заходом. Мільйонам турків які є частиною ланцюжків глобальної економіки важко пояснити чому намагання Ердогана бути лідером ісламського і тюркського світу, а також намагання згортати світські інституції кращі за вестернізацію.
  4. Етнічна та релігійна різноманітність. ПСР завжди програвала вибори у курдських регіонах. Крім того, до влади все більш радикально опозиційними стають алевіти (напрямок ісламу, приблизно 20% населення), які не вписуються в уявлення ердоганізму про правильний сунітський іслам.

Ні, цей не успіх на місцевих виборах ще не означає, що режим Ердогана чи його ідеологія приречені на поразку на парламентських і президентських виборах 2028.

Тому що та ідеї все ще популярні (розрив мінімальний), і контроль за медіа (що набагато важливіше на національних виборах) нікуди не подівся, і адміністративні можливості переслідувати опозицію ще є. Але автократія у Туреччині дуже вразлива, це гарний сигнал.

Читайте також: Ляпас Ердогану. Політичні наслідки місцевих виборів у Туреччині
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган молодь населення опозиція партії вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У новому документі не буде вимоги блокувати картки ухилянтам
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
3 березня, 19:23
ЗСУ спростували інформацію, що повістка – це обов'язково дорога «на нуль». Виклик до ТЦК – це передусім уточнення даних про людину
ЗСУ роз'яснили, чому людям з інвалідністю можуть надходити повістки
11 березня, 13:38
Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву
Суд відпустив експосадовця Міноборони Лієва з-під варти
16 березня, 01:55
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
Речник Пелосі Аарон Беннетт заявив у неділю, що історія Трампа є «нісенітницею без фактів»
Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію, в якій згадав Зеленського
18 березня, 04:19
Саймон Харріс очолить уряд Ірландії у квітні
Ірландія отримає наймолодшого прем'єр-міністра у своїй історії – Reuters
25 березня, 14:06
Шереф Малкоч цього тижня їде із місією до України
Омбудсмен Туреччини їде до полонених в Україні та Росії – Sabah
26 березня, 12:07
Сельчук Байрактар може балотуватися на пост президента, якщо Ердоган його попросить
ЗМІ назвали ймовірного наступника Ердогана
Вчора, 05:19
Медики та журналісти, які прибули на місце події, також потрапили під удар
На виборчій дільниці в Туреччині сталася стрілянина, є загиблий
Сьогодні, 00:47

Юрій Богданов

Партія Ердогана програла вибори вперше за 22 роки. Чому?
Партія Ердогана програла вибори вперше за 22 роки. Чому?
Справжні терористи можуть робити з росіянами, що хочуть. І ось чому
Справжні терористи можуть робити з росіянами, що хочуть. І ось чому
Соцмережі на контролі: Чому США та Китай занепокоєні
Соцмережі на контролі: Чому США та Китай занепокоєні
Чому ІДІЛ так ненавидить Росію
Чому ІДІЛ так ненавидить Росію
Чому Байдена і Ко лякає зростання цін на бензин?
Чому Байдена і Ко лякає зростання цін на бензин?
Чому в Україні неможливо побудувати диктатуру
Чому в Україні неможливо побудувати диктатуру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
40 млн грн за два роки війни. Хто обдаровує грошима дружину нардепа Бойка?
58K
Полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України
55K
Путін доручив будувати «курорти» на окупованому українському узбережжі: яка мета диктатора
27K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
21K
Загроза наступу на Київ: командувач Сухопутних військ зробив заяву
18K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати

Новини

Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Сьогодні, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Сьогодні, 04:50
День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня
Сьогодні, 00:16
«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
Вчора, 14:46
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua