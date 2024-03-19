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Клінкерна плитка: різновиди та способи застосування

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Клінкерна плитка: різновиди та способи застосування
Клінкерна плитка
фото з відкритих джерел

Через свої властивості клінкерна плитка активно використовується для облицювання фасадів

Клінкер є одним з видів матеріалів, застосовується для створення однойменної клінкерної плитки. Основною сировиною є спеціальна глина, яка після формування обпалюється під високою температурою, тим самим формуються її властивості. Застосування такої технології давно дозволяє створювати зносостійкий та стабільний матеріал для облицювання різних поверхонь.

Через свої властивості такий вид плитки активно використовується для облицювання фасадів та облаштування вхідної групи на вулиці. Саме тому клінкерна плитка ще називається зовнішньою, тому що переважно використовується для зовнішніх робіт. Виробники доповнюють її різними стилями та відтінками, дозволяючи покупцям вибрати те, що їм потрібно.

Види поверхні

Клінкерна плитка може бути з різним ступенем блиску. На вибір представлено декілька варіантів:

  1. Матова. Відбувається розсіювання світла, багато забруднення не буде видно, при цьому вона не ковзатиме;
  2. Структурна. Ідеальне рішення для імітації натуральних матеріалів, включаючи камінь та навіть дерево;
  3. Антисліп. Спеціальне покриття з антиковзним ефектом, що підходить для облаштування тераси, майданчиків на вулиці або сходів.

Структурна плитка не підійде під ситуації, де є можливість її забруднення. Надалі очистити таку поверхню дуже складно.

Де використовується клінкерна плитка?

Її міцність, зносостійкість та довговічність робить даний матеріал універсальним у використанні. Серед варіантів застосування можна виділити декілька:

  1. Кухня. Клінкер активно використовують для облаштування фартуха, але також він нерідко застосовується для оздоблення стін та підлоги, використовуючи структурну поверхню;
  2. Вхідна група. Відмінний спосіб облаштувати місце входу до будинку, офісу чи будь-якого іншого приміщення;
  3. Зовнішні роботи. Облицювання будь-яких зовнішніх поверхонь, дозволяючи імітувати натуральний камінь;
  4. Тераси. Застосування плитки антисліп є відмінним способом оформити покриття для підлоги на вулиці;
  5. Сходи. Наявність спеціальної плитки для облаштування сходів підвищує безпеку та екстер'єр.

Правильне застосування відтінків та оформлення дозволить використовувати клінкерну плитку за будь-яких обставин.

Оформлення плитки

Виробники пропонують на вибір плитку під натуральний камінь, дерево, мармур і класичну цеглу. Різноманітність таких декорів не обмежує дизайнерів і дозволяє реалізувати навіть найсміливіші рішення, особливо де потрібно морозостійкість, довговічність і краса. Залишається лише знайти майстрів, які виконують установку плитки та врахують усі рекомендації виробників.

Теги: будівництво бізнес

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