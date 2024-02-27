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Скільки росіян вважають війну проти України помилкою: результати опитування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Скільки росіян вважають війну проти України помилкою: результати опитування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Станом на лютий рекордні 38% громадян заявили, що скасували б рішення про початок «воєнної операції», якщо мали б таку можливість

Громадяни РФ все більше жалкують про те, що 24 лютого 2022 року армія за наказом президента Володимира Путіна вдертися в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами RussianField, передає The Moscow Times.

Станом на лютий рекордні 38% громадян заявили, що скасували б рішення про початок «воєнної операції», якщо мали б таку можливість. У порівнянні з березнем 2022 року кількість таких людей збільшилася на 10 процентних пунктів.

Частка тих, хто все одно рушив би танки та полки в Україну, як і раніше, вище – 49%. Однак «партія війни» стискається: у березні 2022 року «не стали скасовувати» рішення Путіна 57%, під час мобілізації частка таких опустилася до 51%, а тепер впала нижче половини.

Переважна більшість опитаних вважають, що терміни «військової операції» затяглися (71%), пише RussianField: в основному це молодь і малозабезпечені громадяни, причому в цій думці єдині як глядачі федеральної ТБ-пропаганди (76%), так і читачі (67%).

До відома, у березні 2022 року лише 13% росіян вважали, що війна триватиме понад рік. Тепер, коли бойові дії переступили третю річницю, 44% вважають, що і через рік зупинити кровопролиття не вийде.

Нагадаємо, зусилля російської держпропаганди, яка дуже ретельно працює над тим, аби і надалі промивати громадянам Росії мізки і змушувати вірити у культ армії, війни та особистості диктатора, виявилися марними. Менше 10% росіян відчувають гордість за Володимира Путіна, російські збройні сили та їхні дії на українському фронті.

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Теги: соцопитування армія війна путін танки росіяни

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