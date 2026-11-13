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Росія втрачає одного з головних покупців нафти: Індія змінює постачальників

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія втрачає одного з головних покупців нафти: Індія змінює постачальників
Індія збільшує закупівлі нафти з країн Перської затоки
фото: rigzone

Імпорт нафти з Перської затоки перевищив російські постачання: 2,1 млн проти 1,8 млн барелів на добу

Індія, один із найбільших покупців російської нафти, почала переорієнтовувати імпорт на країни Перської затоки. У листопаді постачання з Близького Сходу вперше від початку війни в Ірані перевищили обсяги російської сировини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, у листопаді Індія отримувала близько 2,1 млн барелів нафти на добу через Ормузьку протоку, тоді як постачання з Росії становили 1,8 млн барелів.

Зміна структури імпорту пов'язана з відновленням судноплавства через Ормузьку протоку та вигіднішими умовами близькосхідних експортерів. Водночас російська нафта подорожчала через високі транспортні витрати та триваліші маршрути доставки.

У квітні, на тлі бойових дій навколо Ірану, постачання через Ормузьку протоку до Індії скоротилися до 247 тис. барелів на добу. Тепер нафтові компанії країн Перської затоки поступово відновлюють експорт.

За інформацією Bloomberg, сукупні поставки Саудівської Аравії, ОАЕ, Іраку та Кувейту в жовтні досягли 15,53 млн барелів на добу, наблизившись до довоєнних показників.

Водночас російський нафтовий експорт зазнає тиску через українські удари по енергетичній інфраструктурі РФ. За чотири тижні до 8 листопада морські постачання скоротилися на 40 тис. барелів на добу – до 3,63 млн.

Попри зміну торговельних потоків, Індія продовжує закуповувати значні обсяги російської сировини. Однак посилення конкуренції з боку близькосхідних виробників може ускладнити Москві збереження позицій на одному з ключових експортних ринків.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про скорочення закупівель російської нафти Індією. Причиною стали високі ціни на російську сировину та зростання витрат на її транспортування.

Також «Главком» писав про вплив американських санкцій на нафтову торгівлю Росії з Індією. Індійські нафтопереробні компанії почали переглядати плани закупівель на тлі посилення економічного тиску на Москву.

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Теги: нафта росія Індія гроші

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