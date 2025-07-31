Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про повернення повноважень НАБУ та САП

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закон про повернення повноважень НАБУ та САП
Зеленський: Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки
фото: скриншот з відео

Президент подякував парламентарям за ухвалення законопроєкту про НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ і САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

«Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне», – йдеться у повідомленні.

Зеленський підписав закон про повернення повноважень НАБУ та САП фото 1

Президент додав: «Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення. 

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 30 липня правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. На запитання «Главкома», які настрої обранців перед сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».

31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. 

Теги: Володимир Зеленський НАБУ САП законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери також окремо обговорили євроінтеграційний шлях України
Зеленський і Фон дер Ляєн обговорили майбутнє антикорупційних реформ
27 липня, 18:10
Премія присуджуватиметься творцям нових оригінальних творів, опублікованих протягом останніх п'яти років
Річниця Шевченківської премії: Зеленський розширив перелік номінацій
26 липня, 19:17
Руслан Кравченко заявив, що в кожному органі є такі справи, які не розслідуються і це треба виправляти
Кравченко пояснив, які повноваження надав йому новий закон про НАБУ та САП
23 липня, 16:53
6 травня суд подовжив запобіжний захід Ігорю Коломойському у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка
Голова СБУ назвав Коломойського «фанатом НАБУ»
23 липня, 09:31
Зеленський: Я сказав, що хочу купувати у вас те, чого більше ні в кого немає. А Трамп відповів, що Америка хоче купувати українські безпілотники
Зеленський заявив, що Трамп зацікавився українськими дронами
16 липня, 23:55
Зеленський: Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду
Зеленський повідомив, хто очолить Міноборони
16 липня, 20:06
Анджей Дуда розкритикував ставлення України та союзників до польської інфраструктури
Дуда пригрозив закрити аеропорт Жешува, через який проходить 95% військової допомоги Україні
10 липня, 11:48
За словами українського лідера, посилення протиповітряної оборони є пріоритетом нашої держави
Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО
7 липня, 20:50
Власенко ініціює законопроєкт про відповідальність ЗМІ
Скандал із Назарієм Гусаковим. Нардеп Власенко готує закон про співучасть ЗМІ у шахрайстві
30 червня, 15:54

Політика

Зеленський підписав закон про повернення повноважень НАБУ та САП
Зеленський підписав закон про повернення повноважень НАБУ та САП
Депутати закликали відсторонити Безуглу від парламентського засідання
Депутати закликали відсторонити Безуглу від парламентського засідання
Зеленський вперше зідзвонився з обраним президентом Польщі Навроцьким
Зеленський вперше зідзвонився з обраним президентом Польщі Навроцьким
Банкова відреагувала на ухвалення закону про НАБУ та САП
Банкова відреагувала на ухвалення закону про НАБУ та САП
Стефанчук підписав ухвалений законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
Стефанчук підписав ухвалений законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
Рада відновила незалежність НАБУ та САП
Рада відновила незалежність НАБУ та САП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
25K
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
24K
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua