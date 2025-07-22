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ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії – МЗС Франції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії – МЗС Франції
Жан-Ноель Барро заявив, що передумовою переговорів має бути припинення вогню
фото: LP/Arnaud Journois

Барро: Попросив команди відновити подальшу роботу, щоб збудувати ще більш потужний санкційний пакет, щоб спонукати Росію до переговорів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зауважив, що Європейський Союз розробляє новий санкційний пакет проти РФ, щоби схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів до миру з Україною. Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, передає «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

За словами дипломата, Україна вже п'ять місяців демонструє свою готовність до безумовного припинення вогню на 30 днів за пропозицією США.

«Ми всі знаємо про максималістські заяви і позиції з її (Росії, – «Главком») боку, бо це завжди ті самі, які при кожній нагоді висуваються і заявляються, але переговори мусять враховувати інтереси двох сторін. Переговори це не підкорення однієї сторони іншій», – зазначив Барро.

Міністр закордонних справ Франції нагадав заяви президента Володимира Зеленського про те, що передумовою переговорів має бути припинення вогню, і наголосив, що «переговори не можуть відбуватися під бомбами».

«Ми щойно ухвалили новий пакет санкцій з європейського боку. Я попросив свої команди відновити одразу подальшу роботу, щоб збудувати ще більш потужний санкційний пакет, щоб спонукати Росію до переговорів», – зазначив Жан-Ноель Барро.

Як повідомлялося, у межах 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз вперше включив до «чорного списку» китайські банки. Йдеться про дві регіональні фінансові установи – Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank, які працюють поблизу китайсько-російського кордону.

Також Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 суден «тіньового флоту» РФ. Нові санкції посилюють тиск на критично важливу нафтову промисловість Росії та вдаряють по нестабільній тіньовій флотській операції Путіна, заявили в МЗС Великої Британії.

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Теги: Європейський союз росія санкції Франція МЗС

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