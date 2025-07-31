Закон щодо відновлення незалежності НАБУ та САП: текст документа

Закон набуде чинність 1 серпня

Закон про відновлення незалежності НАБУ та САП опубліковано у «Голосі України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету.

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, набуде чинність 1 серпня (наступного дня після опублікування).

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Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже підписав законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ і САП.

До слова, на думку Єврокомісії, закон, ухвалений сьогодні Верховною Радою, відновлює основні гарантії незалежності НАБУ та САП, але виклики залишаються.