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Закон щодо відновлення незалежності НАБУ та САП: текст документа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Закон щодо відновлення незалежності НАБУ та САП: текст документа
фото: скриншот з відео

Закон набуде чинність 1 серпня

Закон про відновлення незалежності НАБУ та САП опубліковано у «Голосі України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету.

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, набуде чинність 1 серпня (наступного дня після опублікування).

З повним текстом документа можна ознайомитися нижче

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. 

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже підписав законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ і САП.

До слова, на думку Єврокомісії, закон, ухвалений сьогодні Верховною Радою, відновлює основні гарантії незалежності НАБУ та САП, але виклики залишаються.

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Теги: НАБУ закон САП

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