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Єврокомісар зробив заяву щодо нових мит США на торгівлю з ЄС

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Єврокомісар зробив заяву щодо нових мит США на торгівлю з ЄС
Шефчович прокоментував реакцію ЄС на лист Трампа про мита
фото: EPA

Шефчович: «Ідея 30-відсоткового мита фактично робить торгівлю неможливою»

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович висловився про анонсовані президентом США Дональдом Трампом нові мита на імпорт з ЄС, зазначивши, що вони фактично унеможливлюють взаємну торгівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня почнуть діяти 30% мита для імпорту з країн ЄС та Мексики. В Європейському Союзі вже підготували контрзаходи щодо США, але вирішили поки їх не застосовувати, сподіваючись вирішити питання шляхом переговорів.

«Давайте будемо чесними, ідея 30% мита фактично робить взаємну торгівлю неможливою», – сказав Шефчович.

Він додав, що через такі тарифи ланцюги поставок по обидва боки Атлантики «сильно постраждають». Єврокомісар також зазначив, що в ЄС сприйняли лист Трампа «з жалем і розчаруванням».

Шефчович повідомив, що у понеділок продовжить переговори з американськими колегами, щоб знайти вихід із цієї кризи: «Я обговорю з міністрами наступні кроки на найближчі тижні. Я бачу їх у чотирьох напрямках: переговори, заходи збалансування, взаємодія з партнерами, що поділяють наші погляди, та диверсифікація нашої торгівлі».

Раніше «Главком» повідомляв, що Трамп оголосив про нові тарифи для декількох країн, зокрема у цей список потрапила Молдова. Президент каже, що запровадить 30% мита для Алжиру, Лівії та Іраку, 25% мита на товари з Брунею та Молдови й 20% мита на товари з Філіппін. Ці мита значною мірою відповідають ставкам, які Трамп оголосив у квітні, хоча мита на іракські товари знизилися з 39%, а на філіппінські – зросли з 17%.

Також «Главком» інформував, що Європейський союз (ЄС) готовий запровадити мита щодо американських товарів на суму €21 млрд, якщо угоди між Брюсселем і Вашингтоном не буде досягнуто. Про це заявив міністр закордонних справ та віцепрем'єр Італії Антоніо Таяні.

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Теги: торгівля Дональд Трамп Європейський союз

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