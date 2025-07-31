Єврокомісія прокоментувала новий закон про НАБУ і САП

Марта Кос наголосила, що Євросоюз підтримує вимоги громадян щодо реформ

На думку Єврокомісії, закон, ухвалений сьогодні Верховною Радою, відновлює основні гарантії незалежності НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на єврокомісара з питань розширення Марту Кос

«Рада виправила минулотижневе шкідливе голосування, яке підривало незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але виклики залишаються. ЄС підтримує вимоги громадян щодо реформ. Дотримання фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією повинні залишатися пріоритетом», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 30 липня правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. На запитання «Главкома», які настрої обранців перед сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».

31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ і САП.