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Як виконати умови Угоди щодо корисних копалин. Директорка Асоціації добувної промисловості назвала умову

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Як виконати умови Угоди щодо корисних копалин. Директорка Асоціації добувної промисловості назвала умову
До повноцінного запуску європейського мита CBAM залишилося трохи менше ніж пів року
колаж: glavcom.ua

Новий уряд має сфокусуватися на відтермінуванні екологічного мита CBAM – Оринчак

Відтермінування дії механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) для українського бізнесу – критично важливе завдання, яке має стати одним із пріоритетів нового уряду. Це дозволить захистити добувну галузь, зберегти робочі місця та виконати зобов’язання в межах нещодавно підписаної Угоди між Україною та США щодо критично важливих корисних копалин. Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

За її словами, нині вся увага зосереджена на можливостях, які має новий склад уряду для комунікації з європейською стороною. Зокрема, експертка висловила сподівання, що міністр економіки Тарас Качка, який був безпосередньо залучений до процесу впровадження CBAM, зможе налагодити системний діалог з Єврокомісією задля досягнення форс-мажорного відтермінування дії цього механізму для України.

«Має бути державницька позиція. Ми як асоціація неодноразово зверталися до Єврокомісії, отримували проміжні відповіді, але далі процес не просунувся. Комунікація з боку української влади просто зупинилася», – зазначила вона.

На її думку, білому бізнесу – зокрема видобувним компаніям, які постачають сировину для оборонної промисловості та фортифікацій – потрібна не лише підтримка, а й захист. Вона підкреслила, що з 2026 року мито CBAM у розмірі 150 євро за тонну не буде надходити до українського бюджету – ці кошти отримає Європейський Союз.

«Маємо домогтися форс-мажорних умов для українських компаній. Адже сьогодні наша добувна галузь – це основа промислової безпеки. А будь-яка зупинка цих підприємств обернеться кратно більшими витратами з бюджету. У Мінекономіки питання відстрочення СВАМ точно має бути в КРІ, в перемогах як міністра – особливо зважаючи на підписану угоду між Україною і США. На сьогоднішній день це величезний інформаційний привід, адже домовленості щодо копалин ми маємо виконати», – заявила вона.

Експертка також наголосила, що у 27 країнах ЄС CBAM впроваджується гнучко, з великою кількістю пільг і винятків для національних компаній. Україна ж не має аналогічного механізму захисту, попри те, що не є повноцінним членом ЄС і ще не адаптувала європейське законодавство у повному обсязі.

«Поки ми не в ЄС – нам потрібен свій механізм, аналог CBAM, з урахуванням національних особливостей. Ми велика ресурсна країна. Це має бути частиною державної політики», – підсумувала вона.

Як відомо, до повноцінного запуску європейського мита CBAM залишилося трохи менше ніж пів року. І якщо Україна не отримає відстрочку, то вже в найближчі пару років, за оцінками Федерації роботодавців, втратить $4,7 млрд експорту і $2,7 млрд інвестицій. Також, за оцінками аналітичних центрів, можемо втратити до 2030 року 6,4% від ВВП, і понад 116 тис. робочих місць.

Українська влада вже почала переговори щодо відстрочки для України цього мита, але результатів поки немає. Бізнес та експерти закликають уряд прискорити переговори – адже наша країна точно має право на відстрочку за законодавством ЄС.

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Теги: Мінекономіки бізнес Україна Європейський союз економіка

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