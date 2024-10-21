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Президентка Єврокомісії про вибори в Молдові: Ви знову це зробили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президентка Єврокомісії про вибори в Молдові: Ви знову це зробили
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Молдови Майя Санду
фото з відкритих джерел

За словами фон дер Ляєн, Молдова вкотре показує, що вона незалежна, сильна і хоче європейського майбутнього

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала народ Молдови та президентку Майю Санду з результатами голосування на референдумі щодо вступу країни до ЄС. Про це очільниця Єврокомісії написала в X.

«Перед обличчям гібридної тактики Росії Молдова показує, що вона незалежна, сильна і хоче європейського майбутнього!» – написала вона.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися вибори президента і конституційний референдум про вступ до ЄС. Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

Також на четвертому в історії незалежної держави референдумі громадяни вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.

Раніше Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах.  За словами Санду, у влади є докази підкупу 150 тис. виборців. За її словами, «те, що сталося вчора, як і те, що відбувається останні два роки, – атака на демократію і свободу нашого народу».

Як повідомлялося, речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що під час голосування в Молдові виборці піддались масованій пропаганді з боку Росії, що мало значний вплив на фінальні результати.

До слова, президентка Молдови і кандидатка на новий термін на посаді Майя Санду («Дія і Солідарність») запросила на передвиборчі дебати Олександра Стояногло («Партія соціалістів»), який посів у першому турі друге місце.

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Теги: Молдова вибори Урсула фон дер Ляєн Майя Санду

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