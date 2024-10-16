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Росіяни витрачають великі гроші, щоб схилити вибори в Молдові на свою користь

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни витрачають великі гроші, щоб схилити вибори в Молдові на свою користь
Росія втручається у вибори в Молдові
фото з відкритих джерел

Роія підтримує окремі політичні партії в Молдові та фінансує їхню діяльність 

Росія продовжує втручатися у виборчий процес у Молдові та витрачає мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявив у вівторок під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Коли до виборів у Молдові залишаються лічені дні, ми впевнені в наших попередніх оцінках, що Росія докладає активних зусиль, аби підірвати вибори в Молдові, а також її європейську інтеграцію», – зауважив представник Білого дому.

Він зазначив, що нещодавно США отримали інформацію про те, що Росія інвестує мільйони доларів у підтримку окремих кандидатів.

Крім того, він уточнив, що лише за останні кілька місяців Москва виділила значні суми для фінансування виборчих партій, а також активно поширює дезінформацію в соціальних мережах для підтримки їхніх кампаній.

Цю інформацію підтверджують джерела в ЗМІ, які аналізують вплив Росії на політичні процеси в інших країнах.

Кірбі також зазначив, що впливовий у Молдові політики Ілан Шор, якого пов’язують з РФ, інвестував десятки мільйонів доларів щомісяця в некомерційні організації, які поширюють проросійські наративи про вибори.

«Ці некомерційні організації просувають проросійський контент у традиційних медіа, на місцевих вебсайтах і, звісно ж, через соціальні мережі»,– підкреслив представник Білого дому.

Водночас він зауважив, що в Вашингтоні впевнені у здатності Молдови впоратися із загрозами зовнішнього впливу та вживають заходів на підтримки цих зусиль.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу країни до ЄС.

Раніше вже повідомлялось, що злочинні групи за підтримки Росії мають намір зірвати президентські вибори в Молдові. Вони намагаються підкупити виборців, аби ті голосували проти членства у ЄС. 

До слова, заступник голови Центральної виборчої комісії Молдови Павел Постика повідомив, що ЦВК прийняла рішення відкрити п'ять виборчих дільниць у Росії. Однак Міністерство закордонних справ (МЗС) Молдови вважає це неможливим через логістичні труднощі, тому окружна виборча рада, відповідальна за організацію дільниць за кордоном, вирішила обмежитися лише двома.

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Теги: росія вибори гроші партії фінансування Москва Молдова євроінтеграція

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