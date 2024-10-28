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У Тбілісі незгодні з результатами виборів вийшли на протести (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Тбілісі незгодні з результатами виборів вийшли на протести (відео)
Протестувальники почали збиратися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі
фото: Paper Kartuli

У Тбілісі люди вийшли на мітинг проти фальсифікацій під час парламентських виборів 

У центрі Тбілісі збираються незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Відповідні відео з'являються у мережі.

Як повідомляє Paper Kartuli, протестувальники почали збиратися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі. 

Люди збираються на мітинг проти фальсифікацій, чимало з них їдуть сюди після роботи, пишуть місцеві пабліки.

Люди продовжують підходити до будівлі парламенту
Люди продовжують підходити до будівлі парламенту
фото з відкритих джерел

Також повідомляється, що згодні з виборами зустрічають Орбана в центрі Тбілісі. Кілька машин із прапорами Угорщини проїхали проспектом Руставелі. Учасники акції протесту освистали їх, передає кореспондент Paper Kartuli. Учасники акції кричали: «Путін – ху*ло». 

Можна помітити, що протестувальники розгорнули прапори Грузії, Європейського Союзу та України. 

Прапори у Тбілісі
Прапори у Тбілісі
скриншот відео

Зазначимо, що візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу. Про це розповів неназваний європейський дипломат у коментарі Politico. За словами співрозмовника видання, поїздку угорського прем’єра в Грузію слід розуміти тільки як «чергову сольну спробу Орбана, який подорожує в національній якості і, будучи головою Ради, явно не виступає від імені Європейського Союзу перед зовнішнім світом». Як зазначив співрозмовник Politico, що якби в ході поїздки Орбан говорив би, що представляє ЄС, «це було б самозванством і нахабною брехнею».

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.

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Теги: протест Грузія вибори

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