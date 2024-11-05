Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»

«Шлях до перемоги України ще існує. Це добре розуміють у міністерствах оборони країн НАТО в Європі», – переконані підписанти документа

Підписанти наголошують, що є третій шлях, який допоможе Україні вистояти і перемогти у війні з РФ

Більше сотні діячів західних країн у відкритому листі закликали не йти на угоду з РФ, що буде укладена ціною інтересів України. Про це йдеться у відкритому листі, що зібрав уже понад 100 підписів західних політиків, науковців, військових, журналістів та інших громадських діячів.

Як зазначають автори листа, у разі перемоги на виборах США Дональда Трампа його адміністрація спробує нав’язати угоду з Москвою, що завдасть шкоди інтересам України та поставить під загрозу європейську безпеку. У випадку, якщо президентом стане Камала Гарріс, продовжиться політика стагнації та червоних ліній, через які Україна досі не отримала достатньо можливостей для перемоги у війні.

Зазначається, що фаталізм ключових європейських урядів, які не вірять у перемогу України і, в кращому разі, схильні обмежитися зміцненням оборони НАТО у відповідь на поразку України, може стати вирішальним чинником усередині блоку та послабити його.

У кожному з випадків аналогії з Мюнхенською угодою 1938 року очевидні, наголошується в листі.

«Це буде хибний мир, досягнутий шляхом європейської згоди на розчленування суверенної держави», – наголошується в тексті. Також висловлюється переконання, що в майбутньому розгорнеться ще більш масштабна та руйнівна війна.

Підписанти акцентують, що є третій шлях, який допоможе Україні вистояти і перемогти у війні з РФ.

«Шлях до перемоги України ще існує. Це добре розуміють у міністерствах оборони країн НАТО в Європі», – переконані підписанти документа.

У листі повідомляється, що пропонований курс дій полягає в тому, щоб коаліція країн НАТО, охочих та згодних на такий крок, взяла б на себе зобов’язання посилити військову та фінансову підтримку Києва і знову підтвердила свою прихильність меті суверенної України в її межах, визнаних міжнародним правом, зосередженої навколо ясної стратегії і теорії перемоги.

Йдеться про принцип «хто хоче діяти, може діяти», наголошують автори відкритого звернення. Це означає, що такий шлях до підтримки України та її перемоги не потребує одностайного схвалення на рівні всіх 32 членів НАТО, але може бути забезпечений коаліцією охочих країн — включаючи всіх тих, хто раніше зобов’язався допомогти повернути Україні її нині окуповану територію, а потім надати Києву реальні гарантії безпеки.

Невідворотність перемоги РФ – це міф. Москва не зможе підтримувати свої військові зусилля на поточному рівні після 2025 року. Підписанти листа нагадують, що РФ втрачає 260 одиниць гармат важкого калібру (артилерійських та танкових) на місяць, а здатна виробляти лише 20. Крім того, РФ втрачає в середньому 144 БМП на місяць, але виробляє лише 17. Запаси цих зразків озброєння, як і багатьох інших, РФ може вичерпати вже у другій половині 2025 року, – зазначають автори листа.

Мюнхенська угода 1938 – міжнародна угода про приєднання частини Чехословаччини до Німеччини, підписана на Мюнхенській конференції 29–30.09.1938. Укладена між Німеччиною, Італією, Великою Британією та Францією за відсутності представників Чехословаччини (попри те, що предметом конференції були її державна територія та суверенітет над нею).

Нагадаємо, під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір. Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Загалом до декларації приєдналися вже 32 учасники. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден наголосив, що у разі спроби Росії знову напасти на Україну після закінчення війни усі країни, які ухвалили цей документ, підтримають нашу державу. Документ відкритий для підписання іншими країнами та фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому.