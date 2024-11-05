Головна Світ Політика
search button user button menu button

Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»
«Шлях до перемоги України ще існує. Це добре розуміють у міністерствах оборони країн НАТО в Європі», – переконані підписанти документа
фото: офіційний портал Києва

Підписанти наголошують, що є третій шлях, який допоможе Україні вистояти і перемогти у війні з РФ

Більше сотні діячів західних країн у відкритому листі закликали не йти на угоду з РФ, що буде укладена ціною інтересів України. Про це йдеться у відкритому листі, що зібрав уже понад 100 підписів західних політиків, науковців, військових, журналістів та інших громадських діячів.

Як зазначають автори листа, у разі перемоги на виборах США Дональда Трампа його адміністрація спробує нав’язати угоду з Москвою, що завдасть шкоди інтересам України та поставить під загрозу європейську безпеку. У випадку, якщо президентом стане Камала Гарріс, продовжиться політика стагнації та червоних ліній, через які Україна досі не отримала достатньо можливостей для перемоги у війні.

Зазначається, що фаталізм ключових європейських урядів, які не вірять у перемогу України і, в кращому разі, схильні обмежитися зміцненням оборони НАТО у відповідь на поразку України, може стати вирішальним чинником усередині блоку та послабити його.

У кожному з випадків аналогії з Мюнхенською угодою 1938 року очевидні, наголошується в листі.

«Це буде хибний мир, досягнутий шляхом європейської згоди на розчленування суверенної держави», – наголошується в тексті. Також висловлюється переконання, що в майбутньому розгорнеться ще більш масштабна та руйнівна війна.

Підписанти акцентують, що є третій шлях, який допоможе Україні вистояти і перемогти у війні з РФ.

«Шлях до перемоги України ще існує. Це добре розуміють у міністерствах оборони країн НАТО в Європі», – переконані підписанти документа. 

У листі повідомляється, що пропонований курс дій полягає в тому, щоб коаліція країн НАТО, охочих та згодних на такий крок, взяла б на себе зобов’язання посилити військову та фінансову підтримку Києва і знову підтвердила свою прихильність меті суверенної України в її межах, визнаних міжнародним правом, зосередженої навколо ясної стратегії і теорії перемоги.

Йдеться про принцип «хто хоче діяти, може діяти», наголошують автори відкритого звернення. Це означає, що такий шлях до підтримки України та її перемоги не потребує одностайного схвалення на рівні всіх 32 членів НАТО, але може бути забезпечений коаліцією охочих країн — включаючи всіх тих, хто раніше зобов’язався допомогти повернути Україні її нині окуповану територію, а потім надати Києву реальні гарантії безпеки.

Невідворотність перемоги РФ – це міф. Москва не зможе підтримувати свої військові зусилля на поточному рівні після 2025 року. Підписанти листа нагадують, що РФ втрачає 260 одиниць гармат важкого калібру (артилерійських та танкових) на місяць, а здатна виробляти лише 20. Крім того, РФ втрачає в середньому 144 БМП на місяць, але виробляє лише 17. Запаси цих зразків озброєння, як і багатьох інших, РФ може вичерпати вже у другій половині 2025 року, – зазначають автори листа.

Мюнхенська угода 1938 – міжнародна угода про приєднання частини Чехословаччини до Німеччини, підписана на Мюнхенській конференції 29–30.09.1938. Укладена між Німеччиною, Італією, Великою Британією та Францією за відсутності представників Чехословаччини (попри те, що предметом конференції були її державна територія та суверенітет над нею).

Нагадаємо, під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір. Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Загалом до декларації приєдналися вже 32 учасники.  Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден наголосив, що у разі спроби Росії знову напасти на Україну після закінчення війни усі країни, які ухвалили цей документ, підтримають нашу державу. Документ відкритий для підписання іншими країнами та фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому.

Теги: США вибори у США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

5 листопада 2024 року у США відбудуться вибори президента
Не все залежить від президентських виборів у США
Вчора, 10:14
Американський ринок лихоманить за 5 днів до виборів
Чому американський ринок нервує перед виборами?
1 листопада, 14:13
Новий генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що Україна має швидко стати членом НАТО
Путін дізнається з американських газет, що Україна вже у НАТО
7 жовтня, 09:21
Рейтинг політиків із найбільшим рівнем довіри та найменшим
Кому з українських політиків населення довіряє найбільше і найменше – опитування Центру Разумкова
17 жовтня, 05:07
Олександр Федієнко висловився про мобілізацію жінок
Нардеп Федієнко прокоментував можливу мобілізацію жінок в Україні
18 жовтня, 11:37
В умовах війни нові технології мають з’являтися дуже швидко
Україна щомісяця винаходить нові РЕБ – The Times
19 жовтня, 19:54
Кулеба: Жодних претензій до своєї роботи під час звільнення я не почув, їх не було
«Я тільки натягнув футболку». Ексглава МЗС Кулеба розповів, як його звільняв Зеленський
22 жовтня, 16:03
Петиція зареєстрована 31 жовтня і станом на зараз її підписала 481 особа
Пенсіонерка просить Зеленського скасувати виплату українцям 1000 грн: петиція
2 листопада, 16:56
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
2 листопада, 10:06

Політика

«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах
«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах
Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»
Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News
Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News
Маск роздаватиме по $1 млн серед виборців: ухвала суду
Маск роздаватиме по $1 млн серед виборців: ухвала суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
15K
РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха
5032
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
4736
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт
2991
В Україні з листопада зросли пенсії: що відомо

Новини

У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua