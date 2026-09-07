Країни ЄС змусили главу дипломатії скасувати нову оборонну групу

Ініціатива мала об'єднати колишніх політичних і військових лідерів для пошуку способів посилення обороноздатності Євросоюзу

Глава дипломатії Європейського союзу Кая Каллас скасувала створення нової групи високого рівня з питань оборони після тиску з боку окремих країн-членів ЄС. Про це повідомляє Politico, пише «Главком».

Ініціатива передбачала створення групи з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн та України. Її учасники мали розробляти пропозиції щодо усунення прогалин в обороноздатності ЄС.

Каллас називала майбутню групу об'єднанням «найяскравіших умів», які мали шукати рішення «у найкоротші терміни та найефективнішим чином».

Втім, частина держав-членів виступила проти запуску нового формату. За словами одного з посадовців ЄС, саме позиція окремих столиць стала причиною скасування ініціативи.

«Деякі держави-члени вважали, що на цей момент це не той шлях, яким слід йти», – сказав співрозмовник видання.

За його словами, після обговорення з міністрами було вирішено не продовжувати роботу над створенням групи. Натомість у команді Каллас планують шукати інші способи взаємодії з державами-членами.

Презентація групи мала відбутися у Брюсселі в понеділок вранці. Очікувалося, що в ній візьмуть участь близько 150 представників інституцій ЄС, аналітичних центрів, наукових кіл та НАТО.

Імена всіх потенційних учасників групи офіс Каллас не розголошував. Водночас, за даними трьох дипломатів, очолити її мав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. До складу також планували запросити колишніх міністрів оборони.

Каллас оголосила про створення групи 1 вересня. Тоді повідомлялося, що до неї мають увійти колишні політичні та військові лідери європейських країн, а також України. Група мала працювати над питаннями обороноздатності Євросоюзу.

Скасування ініціативи відбулося на тлі іншого конфлікту навколо повноважень Каллас. Вона виступає проти франко-німецьких планів реформування Європейської служби зовнішніх справ, яку очолює.

Формально запропоновані зміни мають посилити роль Каллас, однак її союзники побоюються, що реформа може, навпаки, збільшити вплив Європейської комісії на зовнішню політику ЄС.

Рішення відмовитися від нової оборонної групи стало ще одним сигналом про суперечки всередині Євросоюзу щодо підходів до організації спільної оборонної політики.