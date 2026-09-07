Росія пообіцяла зберегти нафтові поставки до Індії попри санкції

Москва заявила, що світовий енергетичний ринок нібито «не впорається» без російської сировини

Росія заявила про готовність і надалі постачати Індії стільки нафти, скільки буде потрібно країні, попри загрозу нових американських обмежень. У Москві водночас розкритикували можливе посилення санкцій та назвали його «тактикою тиску». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Посол Росії в Індії Денис Аліпов запевнив, що Москва зацікавлена у збереженні одного з ключових для неї ринків збуту нафти. «Ми готові постачати Індії стільки нафти, скільки їй буде потрібно. На жаль, ті, хто вводить санкції та мита, обрали шлях тиску замість чесного співробітництва, що заважає цим країнам запропонувати Індії більш вигідні умови щодо постачання нафти, ніж ми», – заявив Аліпов.

Заява пролунала на тлі обговорення у США нового санкційного законопроєкту. Документ, який уже підтримав Сенат, передбачає можливість запровадження президентом США мит до 100% проти великих покупців російських енергоносіїв. Серед країн, яких потенційно можуть торкнутися такі заходи, є Індія та Китай.

Метою обмежень є подальше скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв, які залишаються одним із ключових джерел надходжень до російського бюджету та допомагають Кремлю фінансувати війну проти України.

Російський посол натомість почав переконувати, що усунення російської нафти зі світового ринку нібито спричинить проблеми з енергопостачанням. Серед аргументів він назвав ситуацію на Близькому Сході та ризики для транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку.

«Світ не впорається, якщо російську нафту буде виключено з поставок. Енергетичні ринки не можуть собі цього дозволити. Російська нафта залишиться на ринку для Індії та інших країн. Ми зацікавлені в постачанні нафти до Індії. Індія зацікавлена у купівлі цієї нафти», – заявив Аліпов.

Індія залишається одним із найбільших покупців російської сировини. У серпні країна імпортувала близько 2,08 млн барелів російської нафти на добу. Це на 26,3% менше, ніж у липні, однак на Росію все одно припало близько 45% усього індійського імпорту нафти.

Нагадаємо, торгівля між Росією та Індією протягом останніх років значною мірою зросла саме завдяки масштабним закупівлям Нью-Делі російської нафти. За даними Reuters, у розрахунках між двома країнами вже 96% торгівлі здійснюється в рублях та рупіях.