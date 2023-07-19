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Кандидат у президенти США оскандалився заявою про Україну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кандидат у президенти США оскандалився заявою про Україну
Рон Десантіс пропонує зосередити увагу на Азії та Китаї
фото з відкритих джерел

Рон Десантіс вважає, що захист України «не є ключовим інтересом США»

Кандидат у президенти США Рон Десантіс применшив значення війни Росії проти України, зазначивши, що вона є другим чи третім за важливістю пріоритетом для Штатів. Про це повідомляє CNN.

Зазначимо, що деякі республіканці критикують кандидата в президенти від Республіканської партії через те, що він заперечує агресію Росії проти України та називає її «територіальною суперечкою», яка не становить «життєво важливого» національного інтересу.

В інтерв'ю Десантіс посилив свою риторику та назвав війну «вторинним або третинним інтересом». При цьому він зазначив, що «був би готовий допомогти довести її до кінця».

«Метою має бути стійкий, міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію», – сказав Десантіс.

Водночас на питання, чи припинить він озброювати Україну, чи буде надсилати фінансову підтримку у разі перемоги на виборах, Десантіс не відповів.

Губернатор Флориди виступив за те, щоб перевести увагу американської армії з Європи на Азію та Китай.

«Я не збираюся зменшувати наші запаси (озброєння – «Главком») і відправляти їх на Тайвань. Я не збираюся робити нас менш здатними реагувати на надзвичайні ситуації», – додав він, назвавши майбутнє острова «значним інтересом».

Зазначимо, що наступні вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Вони будуть 60-ми виборами президента Америки. 

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році.

Раніше експрезидент Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України.

Теги: США війна Україна

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