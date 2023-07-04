У чому сенс антизахідного «маніфесту» Медведєва

Медведєв впевнений, що протистояння глобальному Заходу стало всесвітнім і триватиме дуже довго

Москва за образами і погрозами ховає свій переляк: до Берліну не дійшли, то хоча б Бердянськ віддайте

Експрезидент РФ Медведєв написав статтю для «Російської газети» під назвою «Епоха протистояння». Там він розмірковує «як може і повинен вирішитися тектонічний цивілізаційний розлом», що на його думку, зараз відбувається в світі.

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Медведєв впевнений, що протистояння глобальному Заходу стало всесвітнім і триватиме дуже довго. Але чомусь епіграфом до свого антизахідного маніфесту обрав фейкову цитату одного зі стовпів саме західного світогляду, авторки роману «Атлант розправив плечі» Ейн Ренд (насправді цитата належить Генрі Форду).

Про інтелект Медведєва вже давно все відомо. Цікаво інше: він назвав «брехнею чистої води» тезу про розширення НАТО на схід, якою Путін обґрунтував початок війни в Україні. Цього разу, за версією Медведєва, йшлося виключно про країни колишнього СРСР.

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Насправді, Путін перед початком «спецоперації» вимагав від НАТО повернути військову інфраструктуру блоку в Європі саме до стану 1997 року (після якого до складу Альянсу увійшли 14 країн, з яких лише три колишні республіки СРСР).

Найбільші розширення, які й наблизили НАТО до кордонів РФ (включно з трьома балтійськими республіками екс-СРСР), сталися у 1999 і 2004 роках. Після того Альянс приймав лише окремі балканські країни. І от через 17 (!) років Путін нарешті прокинувся в паніці: НАТО розширюється на схід! Як же так підступний Захід обдурив!

У грудні 2021 року Кремль навіть запропонував Вашингтону і Брюсселю підписати договори про відсунення назад кордонів НАТО. На що ніхто, звісно, не погодився.

Тому нинішні розвінчування Медведєвим «брехні чистої води» Путіна пов’язані виключно (говорячи кремлівською мовою) із «визнанням реалій на землі». Замість скорочення НАТО, російська агресія дала зворотній ефект: до Альянсу попросилися хронічно нейтральні Фінляндія та Швеція. Тож Путін, аврально формуючи Ленінградський воєнний округ, на людях лише відмахувався: «Для нас їхнє членство – це зовсім не те, що України – це зовсім різні речі».

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Чому «різні» незрозуміло, адже той же Медведєв у своїй статті назвав Фінляндію «країною, створеною колись недомислом Леніна». (Путін так само характеризував Україну).

По суті, весь сенс великого антизахідного «маніфесту» Медведєва зводиться до того, що Росія відмовилася від вимоги до НАТО «вшиватися» до кордонів 1997 року.

Тепер переговорні пропозиції Москви (які вона знову формулює як ультиматум) складаються з трьох пунктів:

Віддайте нам Україну («київський нацистський режим має бути анігільовано»). Тоді «ми готові шукати розумні компроміси». Інакше – «ядерний апокаліпсис цілком імовірний».

Ця переговорна пропозиція адресована «західним політичним дебілам», «товстомордим європейськім бюргерам», а також «нахабним англійськім свиням та іншій підлеглій їм худобі» (цитати зі статі Медведєва). Те, що раніше лилося з його соцмереж, тепер опубліковане в офіційному виданні уряду РФ. Тобто фактично можна вважати урядовою позицією.

Виглядає дивно для кожної розумної людини, але таких в Кремлі зараз немає. Фактично ж Москва за образами і погрозами ховає свій переляк: до Берліну не дійшли, то хоча б Бердянськ віддайте. Не вийде. Як писала Ейн Ренд (на відміну від медведєвської, це справжня її цитата): «Відмова від визнання реальності завжди призводить до згубних наслідків». І вони не за горами. Адже війна в Україні – найбільш задокументована в історії.

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У своїй статті, крім іншої маячні, Медведєв накреслив вже і майбутній світовий порядок, в якому «ООН канет в Лету» та інші «нинішні міжнародні фріки на кшталт МКС, Ради Європи чи ОБСЄ. Вони вже на смердючому смітнику світового розвитку».

Поки Медведєв викидає на смітник залишки свого здорового глузду, у Гаазі третього липня вже запрацював Міжнародний центр судового переслідування за злочини російської агресії (ICPA). До нього входять прокурори з України, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду.

«Робота ICPA дозволить ефективно підготувати та зробити внесок у будь-яке майбутнє судове переслідування злочину агресії», – йдеться у прес-релізі про створення центру.

Тобто це перший крок до створення Спеціального міжнародного трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності російських чиновників за розв'язання війни проти України.

«Війна в Україні – найбільш задокументована в історії, наголошують у ICPA, і вперше активне розслідування злочину агресії проводиться вже в процесі війни, а не після її завершення».

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс пояснює: «У нас дві основні цілі. Перша – притягнути до суду всіх відповідальних за війну в Україні. Друга – щоб Росія заплатила за її відновлення, тобто компенсацію збитків від вторгнення. Те, що ми робимо зараз – це збір інформації для вимог щодо компенсації збитків. Потім створимо комісію для аналізу цих вимог і механізм для їх задоволення».