Президент Бразилії та деякі латиноамериканські лідери знову відзначилися проросійською позицією

Лула відмовляється ухвалювати будь-яку жорстку мову щодо Росії

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні, оскільки він наполягав на своїх мирних зусиллях після того, як саміт з європейськими лідерами підкреслив напруженість через конфлікт. Про це повідомляє Bloomberg.

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Лула, який сприяв укладенню угоди між російським диктатором Володимиром Путіним і українським Володимиром Зеленським, також розкритикував чилійського президента Габріеля Боріка за його позицію проти Москви.

«Світ починає втомлюватися. Країни починають втомлюватися. Тож настане момент, коли буде мир. І тоді має бути група країн, здатних розмовляти з Росією і розмовляти з Україною», – сказав президент Бразилії.

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Видання зазначає, що на дводенному саміті лідерів Європейського Союзу, Латинської Америки та Карибського басейну на початку цього тижня ЄС не зміг переконатися, що у висновках зустрічі прямо згадується Росія щодо її вторгнення або засуджується Москва. Нікарагуа відмовилася підписати. Лула уникав називати Москву головним винуватцем конфлікту, заявивши, що Зеленський і Джо Байден також винні в тому, що не змогли продовжити переговори з Путіним.

Лідер лівих звинуватив Боріча в його заявах на саміті в Брюсселі. Борич закликав латиноамериканських лідерів чітко засудити війну, стверджуючи, що Росія порушила міжнародне право і що «сьогодні це Україна, завтра це може бути будь-хто з нас».

«Можливо, відсутність звички брати участь у цих зустрічах робить молоду людину більш жадібною, більш поспішною. Ми повинні розуміти, що не всі з нами згодні, не всі однаково поспішають, мають однакові погляди на щось», – сказав Лула у відповідь на запитання і додав, що перша зустріч Боріча між ЄС та Латинською Америкою могла спонукати його «трохи більше хвилюватися, ніж інші».

Крім того, зазначається, що на саміті небажання Лули прийняти будь-яку жорстку мову щодо Росії розчарувало країни ЄС і зміцнило країни Латинської Америки, включаючи Кубу та Венесуелу, які виступали проти жорсткої позиції. За словами одного високопоставленого дипломата, Лула боявся засмутити Росію. Однак президент Франції Еммануель Макрон похвалив його як «здатного будувати мости».

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Високопоставлені чиновники ЄС наполягали, що остаточна заява є великим досягненням, оскільки в ній згадується «війна проти України» і її підписали всі країни, окрім Нікарагуа, але Лула неодноразово наполягав у середу вранці, що його позиція не змінилася.

Коли канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Латинську Америку в січні, Лула відхилив його прохання надіслати боєприпаси в Україну. Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра під час зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у квітні заявив, що економічні санкції, накладені на Росію, непотрібно завдають шкоди країнам, які не беруть участі в конфлікті. Бразилія відмовилася брати участь у санкціях.

Лула сказав, що він «дуже оптимістично налаштований» щодо того, що торгову угоду з країнами Меркосур – Аргентиною, Бразилією, Уругваєм і Парагваєм – буде укладено до кінця року. Переговори про угоду тривають понад 20 років.

Раніше президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні.