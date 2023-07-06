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У Київській області випав град розміром із перепелине яйце

glavcom.ua
У Київській області випав град розміром із перепелине яйце
Град розміром із перепилине яйце
Фото з відкритих джерел

У Києві сьогодні було введено «тепловий режим», що призвело до тимчасових обмежень руху великовагового транспорту

У четвер, 6 липня 2023 року, випала гроза з градом над Київською областю з поривами вітру. Інформацію про цю погодну подію швидко розповсюдили в соціальних мережах, де користувачі поширювали фото та відео негоди, зокрема з селища Димер.

Великий град у селищі Димер
Великий град у селищі Димер
фото з відкритих джерел

Укргідрометцентр заздалегідь попереджав про погіршення погоди. 

Синоптики прогнозують грозу та пориви вітру до 15-20 м/с в столиці та на Київщині у четвер, 6 липня 2023 року. Максимальна температура повітря сягатиме +34°C.

У зв'язку з цим у Києві введено «тепловий режим», що призвело до тимчасових обмежень руху великовагового транспорту.

Град у Київській області
Град у Київській області
фото: https://t.me/KyivPolitics/25998

Нагадаємо, у понеділок, 3 липня 2023 року, середня температура перевищила 17°C, досягнувши рекордного значення за всю історію спостережень. Учені прогнозують, що липень може стати найспекотнішим місяцем за останні 120 000 років.

Також у п'ятницю 7 липня 2023 року в Києві та Київській області очікуємо короткочасні дощі, грози, а вдень місцями значні опади.

В окремих районах регіону можливі град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

Теги: Київ Україна вітер негода дощ погода синоптик

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