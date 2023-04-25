Президентські вибори в США: Байден висуватиме свою кандидатуру

Якщо Джо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США

Джо Байден оголосив, що повторно балотуватиметься на президентських виборах у 2024 році

Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році. Про це президент США повідомив 25 квітня.

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«У кожного покоління є моменти, коли доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що то наше. Ось чому я висуваюсь на переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Приєднуйся до нас. Давайте закінчимо роботу», – написав Джо Байден у Twitter.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly Будь ласка, читайте текст після реклами April 25, 2023

Чинний президент США стверджує, що права на аборти, захист демократії, виборчі права та система соціального захисту будуть одними з найважливіших питань на виборах у 2024 році.

Байден каже, що американці постануть перед вибором: залишити наступному поколінню «більше свободи або менше» і «більше прав або менше». Згадуючи своє передвиборче послання 2020 року про те, що американці «борються за душу» своєї нації, Байден представив своє гасло 2024 року: «Доведімо справу до кінця».

Зазначимо, що якщо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США. Наприкінці другого терміну йому буде 86 років.

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Нагадаємо, що 28 січня 2023 року Дональд Трамп офіційно підтвердив, що буде балотуватися в президенти США у 2024 році. Він розпочав свою передвиборчу кампанію з візитів до Нью-Гемпширу та Південної Кароліни.