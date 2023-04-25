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Президентські вибори в США: Байден висуватиме свою кандидатуру

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Президентські вибори в США: Байден висуватиме свою кандидатуру
Якщо Джо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США
фото з відкритих джерел

Джо Байден оголосив, що повторно балотуватиметься на президентських виборах у 2024 році

Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році. Про це президент США повідомив 25 квітня.

«У кожного покоління є моменти, коли доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що то наше. Ось чому я висуваюсь на переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Приєднуйся до нас. Давайте закінчимо роботу», – написав Джо Байден у Twitter.

Чинний президент США стверджує, що права на аборти, захист демократії, виборчі права та система соціального захисту будуть одними з найважливіших питань на виборах у 2024 році.

Байден каже, що американці постануть перед вибором: залишити наступному поколінню «більше свободи або менше» і «більше прав або менше». Згадуючи своє передвиборче послання 2020 року про те, що американці «борються за душу» своєї нації, Байден представив своє гасло 2024 року: «Доведімо справу до кінця».

Зазначимо, що якщо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США. Наприкінці другого терміну йому буде 86 років.

Нагадаємо, що 28 січня 2023 року Дональд Трамп офіційно підтвердив, що буде балотуватися в президенти США у 2024 році. Він розпочав свою передвиборчу кампанію з візитів до Нью-Гемпширу та Південної Кароліни. 

Теги: США Джозеф Байден

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