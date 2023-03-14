Україну підтримувати не треба. Кандидат у президенти США шокував заявою

Головний кандидат у президенти від республіканців Рон Десантіс ввжає, що захист України «не є ключовим інтересом США»

Губернатор штату Флорида та ключовий кандидат у президенти США від республіканців Рон Десантіс заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі. Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на слова республіканця у шоу ведучого Такера Карлсона на телеканалі Fox News.

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Заява була відповіддю Десантоса на опитування, яке Карлсон надіслав минулого тижня всім основним потенційним кандидатам у президенти від Республіканської партії.

Десантіс рішучо розкритикував республіканців, які говорять, що проблема політики чинного президента США Джо Байдена щодо України полягає в тому, що він робить недостатньо. Десантіс чітко дав зрозуміти: вважає, що Байден робить занадто багато, «ризикують спровокувати війну між США та Росією».

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Цікаво, що ведучий програми Такер Карлсон є одним із противників втручання США в Україну. Раніше він назвав президента України Володимира Зеленського корумпованим «антигероєм» і висміяв його за те, що він одягається «як менеджер стриптиз-клубу».

«Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за «бланковим чеком» протягом «стільки, скільки потрібно» без будь-яких визначених цілей або підзвітності відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни», – продовжив Десантос.

«Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів – зокрема безпека наших кордонів, вирішення фінансової кризи готовності за допомогою нашої армії, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю, втягуватися у територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним із них», – зазначив Десантіс.





Спільно із Трампом

Позиція Десантіса та Трампа суперечить підтримці захисту України, яку продемонстрували деякі інші потенційні кандидати від Республіканської партії, зокрема колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишній посол Ніккі Хейлі, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті.

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Як пише NYT, січневе опитування дослідницького центру Pew Research Center показало, що 40% республіканців і незалежних виборців вважають, що США надто сильно підтримують Україну.

У березні 2022 року, через місяць після російського вторгнення, частка республіканців, які дотримувалися такої думки, становила лише 9%.

Ще у 2014 і 2015 роках, коли РФ була на початковому етапі вторгнення в Україну шляхом анексії Криму, Десантіс звучав як «звичайний республіканський яструб». Він «нападав» на тодішнього президента Обаму за те, що він недостатньо робить» так само як багато республіканців нині критикують президента Байдена, зауважило видання.

Крім того, слова Десантіса були «пронизані саркастичною зневагою до політиків, які вірять, що єдиний спосіб зупинити страждання українського народу – це усунути пана Путіна від влади».

Десантіс додав: «Ми не можемо віддати перевагу втручанню в ескалацію зовнішньої війни над захистом нашої власної Батьківщини, особливо тому, що десятки тисяч американців щороку гинуть через контрабанду наркотиків через наш відкритий кордон і наші арсенали, критичні для власної безпеки швидко виснажуються».

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До цього Десантіс, який поки що офіційно не оголосив, що балотуватиметься на пост президента США, здебільшого уникав конкретних розмов про Україну після масштабного вторгнення у 2022 році.