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Уряд Болгарії прийняв рішення про надання Україні чергового траншу військової допомоги

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Уряд Болгарії прийняв рішення про надання Україні чергового траншу військової допомоги
Новий пакет військової допомоги Україні відповідатиме потребам Києва та можливостям Софії
фото з відкритих джерел

У болгарському уряді не уточнили, яке саме озброєння і в якій кількості Болгарія передаватиме Україні

Уряд Болгарії прийняв рішення про надання Україні чергового траншу військової та військово-технічної допомоги. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

У болгарському уряді не уточнили, яке саме озброєння і в якій кількості Болгарія передаватиме Україні, однак зазначили, що затверджений перелік зброї за обсягом відповідає допомозі з першого пакету, наданого відповідно до рішення тимчасового уряду від 22 грудня 2022 року.

Раніше Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Напередодні міністр оборони Тодор Тагарев заявляв, що Болгарія має надати допомогу Україні для продовження контрнаступу та звільнення окупованих територій.

«Допомога відповідає українським потребам і нашим можливостям, відповідно до рішення ухваленого парламентом 9 грудня минулого року. За обсягом і видами вона відповідає першому пакету за цим рішенням. Є речі, які повторюються, є й нові, але за обсягом вона приблизно така ж сама», – сказав тоді болгарський міністр оборони.

«Ми беремо зі складів речі, які знаходяться в хорошому стані, ще мають ресурс, але яким 30-40 років», – пояснив Тагарев.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев вважає можливу передачу Україні снарядів помилкою. Він заявив про небажання приєднатися до плану ЄС із надання мільйона боєприпасів.

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Теги: війна Болгарія Україна озброєння

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