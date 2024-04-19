Хакери Китаю готуються зруйнувати критичну інфраструктуру США – директор ФБР

За словами директора ФБР, Китай розвиває «здатність фізично зруйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в той момент, який він вибере»

Хакерська група, відома як Volt Typhoon, успішно отримала доступ до комп’ютерних мереж численних американських компаній

Пов’язані з урядом Китаю хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають «слушного моменту, щоб завдати нищівного удару». Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей, якого цитує Reuters.

За його даними, китайська хакерська група, відома як Volt Typhoon, успішно отримала доступ до комп’ютерних мереж численних американських компаній телекомунікаційного, енергетичного, водопровідного та інших критичних секторів.

За словами директора ФБР, Китай розвиває «здатність фізично зруйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в той момент, який він вибере». «Його план полягає в тому, щоб завдати підлих ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку», – каже Крістофер Рей.

На його думку, наміри хакерського угруповання узгоджуються з більш широким наміром Китаю утримати США від захисту Тайваню.

Як зауважує Reuters, раніше цього тижня речник китайського Міністерства закордонних справ заявив, що хакерська група Volt Typhoon не пов’язана з урядом Китаю і є частиною злочинної групи, що спеціалізується на програмах-вимагачах.

Раніше повідомлялося, що уряд Китаю запровадив санкції проти американських виробників військової техніки General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems у зв'язку з продажем зброї Тайваню. Міністерство закордонних справ КНР наголосило, що вважає це втручанням у внутрішні справи держави. Обмеження набирали чинності з 11 квітня. Санкції передбачають заморожування активів General Atomics Aeronautical Systems і General Dynamics Land Systems у Китаї. Крім того, керівництву компаній заборонили видавати візи та в'їжджати на територію КНР.