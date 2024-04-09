Росія розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США – WP

Інформаційні операції Росії стали майже такими ж важливими, як і події на фронті

Росія за допомогою своїх політтехнологів та «фабрик тролів» намагається підірвати в США громадську підтримку законопроєкту про допомогу Україні та поширити антиукраїнські настрої. Про це пише The Washington Post з посиланням на внутрішні документи Кремля, якими поділилася європейська розвідувальна служба.

Згідно з документами, Росія хоче вплинути на Конгрес та інші політичні дебати, щоб розпалити антиукраїнські настрої у США. Для цього пов’язані з кремлем політтехнологи та ботоферми опублікували тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах і коментарів, які пропагують американський ізоляціонізм. Вони сіють страх щодо безпеки кордонів США і намагаються посилити економічну та расову напруженість у Штатах.

Наприклад, одна з «фабрик тролів» поширювала коментарі від імені жителя передмістя великого міста США, який нібито не підтримує військову допомогу, яку США надають Україні, і «вважає, що гроші потрібно витрачати на захист кордонів Америки, а не України».

Видання зазначає, що інформаційні операції Росії стали майже такими ж важливими, як і події на фронті. Росія розуміє, що цей проєкт фінансування для України важливий, адже саме від нього в багатьох речах залежить здатність України захищатися та наступати.

«Пріоритет Росії – зупинити поставки зброї Україні. Вони розповсюджують різні меседжі, щоб побачити, що «прилипне». Ми бачимо широку кампанію, яка включає кілька напрямків – деякі з них працюють краще, ніж інші. Росіянам байдуже. Вони просто намагаються «засіяти довкілля», – сказав виданню один із членів Республіканської партії.

З-поміж іншого російські боти стверджують, що «білі американці» найбільше програють через допомогу Україні; змальовують президента України Володимира Зеленського корумпованим; наголошують на кількості мігрантів, які перетинають кордон США.

За словами аналітиків, ця кампанія є частиною ширшої стратегії, яка базується на майже 10-річних зусиллях кремля підняти голоси популістських політиків по всьому світу, які виступають проти глобальної ролі США.

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що деякі республіканці в Конгресі повторюють російську пропаганду про вторгнення в Україну. Деякі з них лунають навіть у Палаті представників, однак Тернер не назвав прізвища тих, хто поширює російську пропаганду.

Нагадаємо, Кремль активізував міжнародну кампанію й намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах Америки, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні.