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Яку допомогу отримає Україна від США: з’явився текст законопроєкту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Яку допомогу отримає Україна від США: з’явився текст законопроєкту
Після 2025 року президент США зможе списати Україні 100% заборгованості за кредитами із законопроєкту
фото з відкритих джерел

США надасть частину допомоги Україні у вигляді позики

З'явився повний текст законопроєкту щодо надання військової та економічної допомоги Україні. Так, документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд, йдеться на сайті Палати представників Конгресу США.

Зокрема, $13,8 млрд підуть на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. Ще $23 млрд передбачено на поповнення арсеналів США.

Частина допомоги буде надана у вигляді позики. А саме, $7,85 млрд економічної допомоги нададуть у вигляді кредитів. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, але за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Крім цього, відповідно до законопроєкту, американський президент має надати Україні далекобійні ракети Atacms, якщо вважатиме, що це не зашкодить національній безпеці та інтересам США. Протягом 45 днів після ухвалення законопроєкту Державний департамент і Пентагон мають представити стратегію США щодо підтримки України.

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомляє видання СNN з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що підпише окремі законопроєкти, зокрема про дорогу Україні та Ізраїлю, які запропонував раніше спікер Палати представників Майк Джонсон. 

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

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Теги: США фінансування Сенат США Україна війна кредит

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