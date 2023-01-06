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Марина Данилюк-Ярмолаєва

«Путін скоро помре». У чому проблема подібних новин

glavcom.ua
Смерть Путіна не вирішить усі проблеми українців
фото з відкритих джерел

З сучасними технологіями – плебсу будуть показувати голограму Путіна чи його двійника до останнього

Терпіти не можу оці заяви капслоком «У Путіна рак! Він скоро помре».

Давайте так, рак дуже погана хвороба. Часто невиліковна і багато хороших людей помирає в муках і швидко. Ще і витягує всі кошти у родичів хворого.

Але давайте чесно. Я знала кілька політичних упирів, у яких був рак різних форм. Завдяки ізраїльським і німецьким клінікам – вони жили ще 5-10 років. Всі наприклад, знають покійну паскуду, яка активно заводила р&сскій мір в Крим. У нього теж був рак. І це не заважало йому робити зло. Хто там ще?

Щодо Путіна. У нього може бути рак сто п’ятсот разів. Але в нього є доступ до всіх лікарів і технологій. І буде накачаний ліками, але забиратиме в могилу наших здорових і красивих людей. Найгірше – дітей.

Рашисти чітко знають, що їх військова поразка в Украіні – запустить лютий 1917-го. Коли вагнерівці і «моряки» (ті самі тихоокеанські морпіхи з досвідом Бучі) будуть атакувати ситу Москва-сіті і Рубльовку. Тому з сучасними технологіями – плебсу будуть показувати голограму Путіна чи його двійника до останнього. Або ж буде щось таке як у комедії «Вікенд у Барні».

Думати треба не про хвороби Путіна. А як українцю із доброго хіппі з варениками стати тигром, що підкрадається, драконом, що скрадається. Тобто універсальним героєм – міцним горішком, суперменом і ксеною-принцесою-воїном і нікітою. Мої майбутні діти, незалежно від статі – будуть знати бойові мистецтва, тактмед і бази стрільби. Це важливо.

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Теги: путін Москва хвороба війна технології

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