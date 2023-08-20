Що хоче продемонструвати Путін поїздкою в Ростов: оцінка ISW

Ця поїздка стала першим візитом Путіна до Ростова-на-Дону після подій, коли група «Вагнера» захопила цей штаб 23-24 червня

Російський диктатор Володимир Путін відправився до Ростова, щоб продемонструвати свій контроль над режимом та армією РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Президент Росії зустрівся з головним командиром Генерального штабу Росії, генералом Валерієм Герасимовим, та вищим військовим командним складом у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону 19 серпня.

Повідомляється, що ця поїздка стала першим візитом Путіна до Ростова-на-Дону після подій, коли група «Вагнера» захопила цей штаб 23-24 червня.

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В огляді зазначають, що Путін рідко відвідує райони, пов'язані з війною в Україні; у квітні він відвідав Херсонську та Луганську області, а в березні – Маріуполь.

За думкою експертів, можливо, цей візит Путіна є відкритим жестом для публічності, щоб продемонструвати, що він продовжує підтримувати Герасимова та його командний склад, попри те, що ці командири не зуміли покласти край заколоту "Вагнера" або досягти військових цілей, які були встановлені Путіним.

Візит Путіна відбувся приблизно через два місяці після заколоту, і російський диктатор, ймовірно, намагається зобразити себе таким, що контролює свій режим і армію, – додають фахівці.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовими у штабі угруповання армії РФ у Ростові-на-Дону.

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Нещодавно російський диктатор Володимир Путін скликає нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком РФ не змогло зупинити падіння рубля.

До слова, Путін у п’ятницю підписав указ про склад делегації РФ для участі в 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, з якого випливає, що він у заході брати участі не буде.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить делегацію країни на Генеральній асамблеї ООН. Варто зазначити, що він вже перебував у Нью-Йорку цього квітня в рамках головування Москви в Раді безпеки.