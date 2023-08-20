Зеленський розповів про важливі домовленості щодо озброєння для ЗСУ
Зеленський: «Українські військові починають тестувати шведські бойові літаки Gripen»
Під час візиту до Швеції, президент України Володимир Зеленський досяг важливих домовленостей стосовно озброєння для збройних сил, зокрема виробництва техніки в нашій країні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen. Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.
«Сьогодні весь день працюємо у Швеції, зараз завершуємо день у Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати», – повідомив президент.
Ці угоди передбачають виробництво в Україні шведських бойових машин піхоти СV90 та збільшення поставок артилерійських систем Archer для ЗСУ. Також обговорювалась можливість отримання сучасних авіаційних засобів для України.
«Броньована техніка – СV90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті. Не лише постачання від партнерів – хоча і його прискорюємо, – але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленість зі Швецією про виготовлення СV90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо», – розповів очільник України.
Також є домовленість зі Швецією щодо виготовлення СV90 в Україні.
«Друге – це «арчери» для наших артилеристів. Уже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні», – поінформував Зеленський.
Крім того, у Швеції було обговорено можливість збільшення авіаційних можливостей України, зокрема, отримання бойових літаків Gripen.
«Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений: ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо «гріпенів» – класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни вже починають тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами наближаємося до того, щоб «гріпени» з’явились у нашому небі», – зазначив глава держави.
Раніше повідомлялося, що під час свого візиту до Швеції, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спікером Риксдагу (шведського парламенту) Андреасом Норленом, а також з лідерами політичних партій, що представлені в найвищому законодавчому органі цієї країни.
До слова, деякі українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.
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