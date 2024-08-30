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Хто привітав диктатора Лукашенка з днем народження? Список країн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хто привітав диктатора Лукашенка з днем народження? Список країн
30 серпня 2024 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає свій  70-річний ювілей
фото:mlyn.by

Президента Білорусі з його 70-річним ювілеєм привітали чотири країни

Сьогодні, 30 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, відзначає свій 70-річний ювілей. З цієї нагоди його привітали декалька країн.

Як повідомляє «Пул Первого», Лукашенку зателефонували з привітаннями лідери зарубіжних держав:

  • Президент Російської Федерації Володимир Путін,
  • Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв,
  • Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Також відбулися телефонні розмови білоруського диктатора із заступником Голови Ради Безпеки РФ Дмитром Медведєвим та Головою Ради Федерації Федеральних зборів Валентиною Матвієнкою.

Повідомляється, що воно обговорювали «питання розвитку двосторонніх відносин і майбутні зустрічі на найвищому рівні».

Нагадаємо. російський диктатор Володимир Путін з нагоди 70 дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного – найвищою державною нагородою Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко заявив, начебто йому хтось пропонує відвернутися від політики Росії й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зважиться на безпосереднє вторгнення в Україну, оскільки це може загрожувати його режиму. Водночас Білорусь може прагнути відвернути увагу та розтягнути оборонні сили України, стягуючи свої війська до кордону. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності.

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Теги: Олександр Лукашенко путін Ільхам Алієв президент ювілей

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