Зеленський про операцію в Курській області: Україна відправляє війну додому

За словами президента, усі операції, які здійснюють Сили оборони спрямовані на захист держави від Росії

Зеленський вважає, що для завершення війни необхідно створювати якнайбільше проблем на території РФ

Військова операція у Курській області РФ є абсолютно справедливою. Таким чином Україна «відправляє війну додому». Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Міжнародного ветеранського форуму.

«Я щойно повернувся з нашої Сумщини, з прикордоння, з тих районів, які межують на прикордонні з ворогом і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії саме на її вторгнення. Відправляючи війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю, ми відправляємо її додому. Це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно», – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що для завершення війни необхідно створювати російській державі якнайбільше проблем на її території.

«Ми всі маємо розуміти, що аби вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. Це героїчна робота наших воїнів. І ця героїчна робота все більш влучна, все більш далекобійна, все більш результативна», – додав президент.

На думку президента, усі операції, які зараз здійснюють Сили оборони, є системним шляхом захисту держави, шляхом завершення цієї війни на умовах незалежної України.

«Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція у Курській області – це щоденні удари по російських військових об’єктах. Все це наш системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України. Я впевнений, що ми здолаємо цей шлях, яким би складним він не був», – резюмував президент.

Нагадаємо, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Як повідомлялося, на поромі перебувало 30 цистерн з пальним та п'ятеро членів екіпажу.

Згодом стало відомо, що унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту «Кавказ» затонув, а вся його команда загинула.

Як повідомлялося, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. На супутникових знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки. Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.

До слова, унаслідок українського авіаудару уражено пункт управління БпЛА у Курській області РФ.