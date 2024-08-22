Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський про операцію в Курській області: Україна відправляє війну додому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський про операцію в Курській області: Україна відправляє війну додому
За словами президента, усі операції, які здійснюють Сили оборони спрямовані на захист держави від Росії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський вважає, що для завершення війни необхідно створювати якнайбільше проблем на території РФ

Військова операція у Курській області РФ є абсолютно справедливою. Таким чином Україна «відправляє війну додому». Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Міжнародного ветеранського форуму.

«Я щойно повернувся з нашої Сумщини, з прикордоння, з тих районів, які межують на прикордонні з ворогом і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії саме на її вторгнення. Відправляючи війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю, ми відправляємо її додому. Це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно», – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що для завершення війни необхідно створювати російській державі якнайбільше проблем на її території.

«Ми всі маємо розуміти, що аби вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. Це героїчна робота наших воїнів. І ця героїчна робота все більш влучна, все більш далекобійна, все більш результативна», – додав президент.

На думку президента, усі операції, які зараз здійснюють Сили оборони, є системним шляхом захисту держави, шляхом завершення цієї війни на умовах незалежної України.

«Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція у Курській області – це щоденні удари по російських військових об’єктах. Все це наш системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України. Я впевнений, що ми здолаємо цей шлях, яким би складним він не був», – резюмував президент.

Нагадаємо, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Як повідомлялося, на поромі перебувало 30 цистерн з пальним та п'ятеро членів екіпажу.

Згодом стало відомо, що унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту «Кавказ» затонув, а вся його команда загинула.

Як повідомлялося, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. На супутникових знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки. Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.

До слова, унаслідок українського авіаудару уражено пункт управління БпЛА у Курській області РФ.

Читайте також: Влучання в «Акватрейдер»: що відомо про затонулий пором
Теги: росія війна Володимир Зеленський президент Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська армія щороку додає від 1000 до 1500 додаткових танків
Коли Росія зможе напасти на НАТО? Прогноз німецького генерала
23 липня, 18:48
Посол Великої Британії в НАТО впевнений, що українці, за підтримки Британії  і союзників, продовжать боротьбу
Переговори із Москвою: союзники повідомили, чого очікують від Києва
24 липня, 13:15
Зеленський подякував кожному, хто працює в оборонних підприємствах України
Зеленський проаналізував оборонне виробництво в Україні
25 липня, 20:37
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов натякнув на обмін деяких росіян, які перебувають під вартою у західних країнах
Політик Яшин зник із колонії: російський опозиціонер пояснив, що відбувається
30 липня, 19:13
Такий вигляд має Торецьк, що на Донеччині
Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини
8 серпня, 20:26
На Київщині повітряна тривога тривала 20 хвилин
На Київщині повітряна тривога тривала 20 хвилин
10 серпня, 11:47
За словами Подоляка у наступі на Курщину головне завдання захистити українське прикордоння від обстрілів і показати росіянам некомпетентність кремлівського режиму
Наступ на Курщину: Банкова назвала головні політичні завдання
14 серпня, 18:31
Дюмін працював начальником охорони Володимира Путіна
Охоронець, який врятував Путіна від ведмедя, буде наглядати за Курщиною
13 серпня, 14:31
Триває п'ята доба пожежі на нафтобазі в Ростовській області
На нафтобазі, яка горить п’яту добу на Ростовщині, пролунав новий вибух (відео)
Сьогодні, 11:42

Політика

Росія кинула напризволяще мешканців Курської області – Верещук
Росія кинула напризволяще мешканців Курської області – Верещук
Зеленський про операцію в Курській області: Україна відправляє війну додому
Зеленський про операцію в Курській області: Україна відправляє війну додому
Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики
Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики
Мер Ромнів отримав підозру за побиття секретаря міськради
Мер Ромнів отримав підозру за побиття секретаря міськради
«Висока ймовірність обстрілів»: Нацполіція застерегла українців напередодні свят
«Висока ймовірність обстрілів»: Нацполіція застерегла українців напередодні свят

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
21K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
18K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
17K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua