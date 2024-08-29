Чи нападе армія Білорусі на Україну? Лукашенко пояснив свою позицію

За даними України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу та техніки поблизу північних кордонів України

Лукашенко запевнив, що нібито не збирається воювати за межами Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не буде віддавати наказів воювати за межами країни. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

«Жодних наказів, щоб йти за межі нашої країни, не було і не буде. Ми тільки тоді воюватимемо, коли прийдуть до нас із поганими намірами. От і все», – заявив президент на нараді з актуальних питань інформаційної політики.

Водночас Лукашенко не надав деталей щодо скупчення білоруської техніки біля кордонів.

Нагадаємо, за даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер».

Раніше Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

До слова, генеральний штаб Білорусі висловив серйозне занепокоєння через потужні операції українських військ у Курській області Росії.