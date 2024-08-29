Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи нападе армія Білорусі на Україну? Лукашенко пояснив свою позицію

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи нападе армія Білорусі на Україну? Лукашенко пояснив свою позицію
За даними України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу та техніки поблизу північних кордонів України
фото з відкритих джерел

Лукашенко запевнив, що нібито не збирається воювати за межами Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не буде віддавати наказів воювати за межами країни. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

«Жодних наказів, щоб йти за межі нашої країни, не було і не буде. Ми тільки тоді воюватимемо, коли прийдуть до нас із поганими намірами. От і все», – заявив президент на нараді з актуальних питань інформаційної політики.

Водночас Лукашенко не надав деталей щодо скупчення білоруської техніки біля кордонів.

Нагадаємо, за даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер».

Раніше Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

До слова, генеральний штаб Білорусі висловив серйозне занепокоєння через потужні операції українських військ у Курській області Росії.

Читайте також:

Теги: Олександр Лукашенко армія президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За лаштунками Банкової: епоха Кравчука. Інтерв’ю з першим шефом служби протоколу
За лаштунками Банкової: епоха Кравчука. Інтерв’ю з першим шефом служби протоколу Незалежність – 33
23 серпня, 14:00
Приватний продакшн без орендних договорів використовує приміщення Верховної Ради та Кабміну, знімаючи програми за бюджетні кошти
Хто захопив телеканал «Рада»? Оприлюднено деталі аудиту Рахункової палати Влада і бізнес
31 липня, 10:07
Експерти знайшли суттєві прогалини в оборонній стратегії США
Чи готові США до повномасштабної війни? Комісія Конгресу зробила висновок
30 липня, 17:29
У РФ різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії
Окупанти масово платять хабарі, щоб «списатись» з армії: деталі
1 серпня, 10:46
Президент заявив, що застосунок «Армія+» має бути масштабований на всі Сили оборони
Зеленський розповів, скільки військових завантажили застосунок «Армія+»
9 серпня, 19:12
Від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Окупанти збільшили кількість атак на одному із напрямків – Генштаб
12 серпня, 17:28
Нардепка: «Духовна незалежність, про яку говорив Володимир Зеленський, вже скоро»
Нардепка повідомила, коли буде розглянуто законопроєкт про заборону Московської церкви
16 серпня, 15:29
Папа закликав не скасовувати «прямо чи опосередковано» жодну християнську церкву
Папа Римський виступив проти заборони в Україні релігійних установ, пов’язаних із РФ
25 серпня, 14:50
Скасовуються комісії для приймання-передачі військового майна
Облік військового майна стане простішим
27 серпня, 20:40

Політика

Чи нападе армія Білорусі на Україну? Лукашенко пояснив свою позицію
Чи нападе армія Білорусі на Україну? Лукашенко пояснив свою позицію
Замах на Трампа: ФБР показало зброю, з якої намагалися вбити кандидата в президенти Америки
Замах на Трампа: ФБР показало зброю, з якої намагалися вбити кандидата в президенти Америки
Республіканці починають сумніватися у здатності Трампа перемогти на виборах – FT
Республіканці починають сумніватися у здатності Трампа перемогти на виборах – FT
Німеччина посилює перевірки на кордоні: що слід врахувати українцям
Німеччина посилює перевірки на кордоні: що слід врахувати українцям
Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах
Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах
Євросоюз розпочав власне розслідування проти Telegram
Євросоюз розпочав власне розслідування проти Telegram

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
43K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
26K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
21K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7789
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua