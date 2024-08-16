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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Путін хоче переговорів? Лукашенко, як маркер настроїв Кремля

glavcom.ua
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Знов Лукашенко працює ретранслятором Путіна
колаж: glavcom.ua

Росія вперше за всю війну сама ініціювала обмін полоненими

Лукашенко телеканалу «Россия»: «Вся граница - 1,2 тыс. км. Сейчас фронт, СВО – 1 тыс. км. Мы готовы 1,2 тыс. км закрыть? Нет. И Курск это показал. Что это надо объявлять мобилизацию, чего хочет Запад от нас и прежде всего от России, чтобы изнутри взбудоражить общество. Поэтому мы к этому не готовы, мы этого не хотим. Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинцам, ни россиянам, ни белорусам не нужна. ...Она нужна Западу. Дословно: «Пусть бьют друг друга – украинцы, русские – пускай в этом котле все подохнут».

***

Знов Лукашенко працює ретранслятором Путіна. Знов Путін хотів би переговорів. Але якщо попросить сам – то буде лохом, а якщо отак «тонко» натякне і про переговори проситимуть його – тоді лохи Захід і Україна. Це у них буде позиція прохача, слабшого, того, хто готовий до більших поступок.

Одночасно Росія ще й вперше за всю війну сама ініціювала обмін полоненими (на тлі масового захоплення у полон росіян – строковиків, контрактників, тіктокерів, вертухаїв – на Курщині). Отже, навіть за демонстративного падіння інтересу до «СВО» (це вже цікавить лиш одного росіянина з 5-х) кадри з лавами, колонами й штабелями полонених справили достатнє враження.

Плюс якісно відпрацьовують вглиб Росії спецпідрозділи СБУ та ГУР: для росіян практично до Уралу війна вже не «десь там», а у них вдома. Вони слухають вибухи, дослухаються до скрекотання дронів, виглядають заграву пожеж і вибухів, проводжають очима до землі літаки з димними хвостами. Їм страшно. Отепер їм страшно, а не радісно, що вони знов на когось напали і вбивають.

Звісно, ніяким заколотом і скиданням Путіна це не обернеться – це ж росіяни. Але очевидно, що під цю справу з Путіна почали тягнути набагато більше грошей і повноважень спецслужби. 

Ймовірно, прямо зараз десь триває підкилимний торг Бортнікова та колег з царем. І це на додачу до традиційної чималої данини тіктокерам Кадир-Юрту, котрі від початку Великої війни і санкційного тиску ще й підгрібають під себе чимдалі більше столичних бізнесів і майна. Ймовірно, торг дійсно максимально неприємний для Путіна, якщо він аж отак зарядив Лукашенка.

І навряд чи Путін не розуміє: захоплення ЗСУ більших територій Курщини чи й Білгородщини, утримання ЗСУ цих територій протягом місяців – чи не захоплення і неспроможність утримати, це мало на що вплине у глобальному плані. Вирішальним став факт, що росіяни не подужали випнути ЗСУ з Курської області протягом доби. Прецедент зафіксовано у будь-якому випадку. Різний розвиток подій вплине на конкретні пункти глобального торгу, але не на сам торг, до якого обставини примушують Путіна.

До негативних чинників у плані глобальної позиції РФ, крім масового полону і втрати контролю над територіями, додалась ще й демонстрація відсутності у Кремля «червоних ліній». Отже, за наявних умов Росія виходитиме на переговори вже з мінімум тричі ослабленими позиціями. І ймовірно, що такого буде більше. Зокрема, бо у США вибори.

Можливо, Путін заметушився, бо очікує, що затягування з переговорами послаблюватиме стартові позиції торгу РФ з кожним тижнем. Тобто, ситуація стала дзеркальною до того, на що розраховував Путін від осені 2022 і до цього серпня.

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Теги: путін росія Олександр Лукашенко війна Україна Білорусь переговори

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