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Лукашенко вирішив підлизатися до українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Лукашенко вирішив підлизатися до українців
Лукашенко цинічно порадив українцям «розмовляти мовою миру»
фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор цинічно побажав жителям України «мирного неба»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності. Його вітання опублікував Telegram-канал білоруського президента «Пул первого».

Лукашенко заявив, що «на білоруській землі завжди з особливою повагою і теплотою ставилися до сердечного і працьовитого народу України». Також білоруський диктатор нафантазував, що «нас об'єднують не тільки спільна доля і родинні зв'язки, а й прагнення дружити та ладнати з сусідами».

«Упевнений, що в сьогоднішніх непростих умовах не тільки можливо, а й необхідно розмовляти мовою миру заради нинішнього і майбутніх поколінь слов'янських народів. Іншої альтернативи немає. Білорусь зі свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення безпеки в регіоні», – сказав диктатор.

Він цинічно побажав жителям України «мирного неба і громадянської злагоди, благополуччя їхній щедрій країні, згуртованості сім'ям».

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Нагадаємо, Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

До слова, міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. 

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Теги: Олександр Лукашенко День Незалежності війна

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