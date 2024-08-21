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Хунти країн Західної Африки поскаржилися в Радбез ООН на Україну: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Хунти країн Західної Африки поскаржилися в Радбез ООН на Україну: причина
Очільники МЗС Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо «рішуче засудили ймовірну відкриту підтримку міжнародного тероризму» українським урядом
фото з відкритих джерел

Дипломати повідомили, що скарга була поширена серед 15 членів Ради Безпеки

Військові хунти Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру звернулися до Ради Безпеки ООН із листом, у якому засудили ймовірну підтримку Україною повстанських угруповань у регіоні Сахель у Західній Африці. Про це йдеться на сторінці Альянсу держав Сахеля у мережі X (Twitter).

У своєму листі до Ради Безпеки ООН міністри закордонних справ Малі, Нігера та Буркіна-Фасо закликали її «взяти на себе відповідальність» за дії України та запобігти «підривним діям», які загрожують регіональній та континентальній стабільності.

Дипломати повідомили, що лист був поширений серед 15 членів Ради Безпеки.

Нагадаємо, Військові хунти африканських країн Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо у суботу, 6 липня, провели в столиці Нігеру Ніамеї спільний саміт, де утворили власну конфедерацію – Конфедерацію держав Сахеля (АЕS). 

Як відомо, 5 липня, Перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК «Вагнер».

У своєму коментарі щодо ліквідація «вагнерівців» у Малі представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повстанці у Малі отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти найманців ПВК «Вагнер».

Згодом уряд Нігеру прийняв рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною через «солідарність з урядом і народом Малі» та у зв’язку з нібито підтримкою Україною «терористичних угруповань».

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Теги: військові Радбез ООН Африка

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