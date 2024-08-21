Хунти країн Західної Африки поскаржилися в Радбез ООН на Україну: причина

Дипломати повідомили, що скарга була поширена серед 15 членів Ради Безпеки

Військові хунти Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру звернулися до Ради Безпеки ООН із листом, у якому засудили ймовірну підтримку Україною повстанських угруповань у регіоні Сахель у Західній Африці. Про це йдеться на сторінці Альянсу держав Сахеля у мережі X (Twitter).

У своєму листі до Ради Безпеки ООН міністри закордонних справ Малі, Нігера та Буркіна-Фасо закликали її «взяти на себе відповідальність» за дії України та запобігти «підривним діям», які загрожують регіональній та континентальній стабільності.

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🔴 #Urgent : Les pays de l'AES saisissent le Conseil de sécurité face au soutien présumé de l'Ukraine aux terroristes



Dans une lettre adressée au Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les Ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali… pic.twitter.com/N5itG9wVKg — AES INFO (@AESinfos) August 20, 2024

Дипломати повідомили, що лист був поширений серед 15 членів Ради Безпеки.

Нагадаємо, Військові хунти африканських країн Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо у суботу, 6 липня, провели в столиці Нігеру Ніамеї спільний саміт, де утворили власну конфедерацію – Конфедерацію держав Сахеля (АЕS).

Як відомо, 5 липня, Перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК «Вагнер».

У своєму коментарі щодо ліквідація «вагнерівців» у Малі представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повстанці у Малі отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти найманців ПВК «Вагнер».

Згодом уряд Нігеру прийняв рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною через «солідарність з урядом і народом Малі» та у зв’язку з нібито підтримкою Україною «терористичних угруповань».