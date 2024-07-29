Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка прокоментувала ліквідацію загону «вагнерівців» у Малі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Розвідка прокоментувала ліквідацію загону «вагнерівців» у Малі
«Вагнерівці» розгорнули активну діяльність на африканському напрямку
фото: xmohamedzitout

Повстанці отримали необхідну допомогу, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти «вагнерівців»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України анонсувало продовження успішних дій проти російських воєнних злочинців з угрупування «Вагнер» в Африці. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як зазначив Юсов, повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців. «Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, продовження буде», – сказав він.

Юсов нагадав, що «вагнерівці» розгорнули активну діяльність на африканському напрямку і не тільки.

«Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті. А це означає, що нових замовлені і розрахунку на них як на точний інструмент розв'язання проблем в регіоні буде менше», – додав він.

Нагадаємо, що у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу «Grey Zone».

Також у Малі бійці угрупування CSP-DPA підбили два гелікоптери приватної військової компанії «Вагнер»

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

Теги: ПВК «Вагнер» розвідка ГУР Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони РФ
Українська розвідка уразила три гелікоптери на території РФ упродовж тижня
27 липня, 16:19
Деякі з безпілотників мають камеру та українську SIM-карту для передачі зображень росіянам
Як Росія намагається визначити розташування української ППО? Деталі від розвідки
26 липня, 19:53
Нині найслабшим місцем РФ є забезпечення окупантів новою зброєю
Кремль зіштовхнувся з двома проблемами, окупанти готуються до оборони – розвідка
26 липня, 12:46
ГУР не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого Криму
Ядерна зброя у Криму: розвідка зробила заяву
14 липня, 17:26
Спроби обійти Часів Яр (вже вкотре) противнику нічого не дали
Найгарячіші точки Донбасу: ворог безуспішно штурмує Торецьк і Часів Яр
8 липня, 13:01
Російські ЗМІ запевняють, що українські спецслужби начебто підкупили російського пілота, щоб той викрав літак
ФСБ заявила, що зупинила спробу викрадення Україною російського літака
8 липня, 09:07
У  Новолуганському бійці ГУР спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію
Розвідка поцілила по двох важливих військових об’єктах РФ (фото)
7 липня, 09:41
На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів
Розвідка поцілила по важливому пункту РФ на фронті (відео)
6 липня, 10:59
Розвідка повністю знеструмила Оскольський електрометалургійний комбінат
Розвідка вивела з ладу унікальний електрометалургійний комбінат РФ – ЗМІ
3 липня, 15:05

Події в Україні

«Ця звичка знадобиться восени і взимку»: «Укренерго» звернулося з проханням
«Ця звичка знадобиться восени і взимку»: «Укренерго» звернулося з проханням
Окупанти риють окопи біля водойми-охолоджувача Запорізької АЕС
Окупанти риють окопи біля водойми-охолоджувача Запорізької АЕС
Нові Himars і Javelin від США та Харлан боротиметься за бронзу на Олімпіаді. Головне за 29 липня
Нові Himars і Javelin від США та Харлан боротиметься за бронзу на Олімпіаді. Головне за 29 липня
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
«Залиште комбригом Ішкулова!» Командири 80-ї бригади звернулися до Зеленського і Сирського
«Залиште комбригом Ішкулова!» Командири 80-ї бригади звернулися до Зеленського і Сирського
Удар ЗСУ по аеродрому «Саки»: супутники зафіксували наслідки (фото)
Удар ЗСУ по аеродрому «Саки»: супутники зафіксували наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
58K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
55K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
21K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua