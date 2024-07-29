Розвідка прокоментувала ліквідацію загону «вагнерівців» у Малі

Повстанці отримали необхідну допомогу, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти «вагнерівців»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України анонсувало продовження успішних дій проти російських воєнних злочинців з угрупування «Вагнер» в Африці. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як зазначив Юсов, повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців. «Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, продовження буде», – сказав він.

Юсов нагадав, що «вагнерівці» розгорнули активну діяльність на африканському напрямку і не тільки.

«Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті. А це означає, що нових замовлені і розрахунку на них як на точний інструмент розв'язання проблем в регіоні буде менше», – додав він.

Нагадаємо, що у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу «Grey Zone».

Також у Малі бійці угрупування CSP-DPA підбили два гелікоптери приватної військової компанії «Вагнер»

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.