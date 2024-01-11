«Емансипація Європи – найкраща страховка на випадок Трампа»

«Ми готові підтримувати Україну 2024-го, 2025-го, 2026-го. Це виклик нашого покоління»

На засіданні Ради Україна-НАТО 10 січня союзники Києва окреслили плани військової підтримки на 2024 рік. У повідомленні Альянсу наголошується на допомозі в зміцненні ППО – від спільної закупівлі боєприпасів для систем Patriot до систем Skynex від Німеччини та зенітних ракет від Великої Британії.

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«Сьогодні члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу, а багато країн - членів окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році», – повідомили в НАТО.

Насправді, це дуже чіткий сигнал:

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Росії, яка все чекає, коли ж «Захід втомиться від України»;

українцям, які останнім часом, можливо, трохи зневірилися у продовженні західної підтримки;

європейцям;

Дональду Трампу.

Щодо останнього, великого розголосу набула нещодавня заява єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, який на запитання про те, чи усвідомили у європейських оборонних компаніях необхідність серйозно збільшувати виробництво, відповів, що нагальне розуміння такої потреби з’явилося з початком повномасштабної війни РФ проти України. Але перший «тривожний дзвінок» пролунав ще під час переговорів з тодішнім президентом США Дональдом Трампом рівно чотири роки тому, у січні 2020 році. Бретон навів його слова на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн: «Трамп сказав Урсулі: «Ви маєте розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми в жодному разі не прийдемо вам на допомогу. І, між іншим, НАТО взагалі «мертвий» і ми вийдемо з НАТО», – згадує єврокомісар.

Особливо важливо, що заява НАТО 10 січня звучить в унісон із лідером Німеччини.

Видання Tagesspiegel пише: «Канцлер Олаф Шольц закликає збільшити військову допомогу Україні, при цьому Європа має діяти незалежно від США. Якщо Трамп переможе, США більше не будуть провідною країною у стані прихильників України. Тому ініціатива канцлера правильна – Європа має взяти на себе більше відповідальності й замістити американську допомогу. Україні терміново потрібні дві речі: більше засобів ППО для захисту та більше зброї, щоб досягти успіху на полі бою. Чи може Європа дозволити собі це без участі США як провідної держави? Це питання волі та послідовної адаптації до ситуації, що змінилася у світі. Ініціатива канцлера давно назріла. Емансипація Європи – найкраща страховка на випадок другого президентства Трампа», – констатує Tagesspiegel.

«Ми готові підтримувати Україну 2024-го, 2025-го, 2026-го. Це виклик нашого покоління. Якщо скласти весь ВВП країн коаліції, ми перевершуємо Росію 25 до 1. Для нас не повинно бути неможливим наростити виробництво (озброєння. - «Главком»)», – заявив голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон і підкреслив, що «Путін не зможе нас перетерпіти».