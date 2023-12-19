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Українці у Швейцарії: скільки біженців готові повернутись додому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці у Швейцарії: скільки біженців готові повернутись додому
Українці називають низку перешкод у поверненні додому
фото: Keystone

Близько третини українських біженців у Швейцарії сподіваються повернутися на Батьківщину

У Швейцарії знайшли свій прихисток 66 тис. українських біженців. Більшість з них ще не визначилась, чи планує повертатись в Україну, або залишатись у Швейцарії. Однак близько третини українських біженців заявили про бажання повернутись додому. Про це пише Swiss Info.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців спільно з Державним секретаріатом Швейцарії з питань міграції та Ipsos провели дослідження, у якому визначили, скільки українських біженців планує повернутись в Україну зі Швейцарії.

Згідно з результатами опитування 40% біженців з України не визначились зі своїм майбутнім. Близько третини біженців заявили про бажання залишитись у Швейцарії. Ще третина вказали про необхідність повернутись в Україну.

Найбільшими перешкодами для повернення додому українські біженці назвали окупацію регіону, в якому вони жили, проблеми безпеки, відсутність роботи та можливостей для існування. Найбільшими проблемами інтеграції до ринку праці у Швейцарії українці назвали мовне питання. Серед українських біженців роботу у Швейцарії знайшли 21%, однак половина з них вказують, що рівень оплати роботи є нижчим, ніж був у них в Україні. Близько 25% українців наразі проходять курси професійного навчання, а третина біженців вказала на статус безробітного.

Найбільшою перешкодою для інтеграції на ринок праці для респондентів є мовний бар’єр. Це супроводжується відсутністю можливостей працевлаштування, які б відповідали їхнім кваліфікаціям, недостатньою підготовкою та недостатнім визнанням кваліфікацій, отриманих у їхній країні.

Загалом 69% українських біженців у Швейцарії мають вищу освіту. Переважна більшість – 79% – жінки та діти. Більшість із них прибули до Швейцарії незабаром після початку російського вторгнення, між лютим і квітнем 2022 року. Опитування базується на 1125 інтерв’ю, проведених з 30 березня по 1 травня за допомогою онлайн-анкетування.

Згідно з останніми даними Державного секретаріату з питань міграції (SEM), у Швейцарії досі перебувають близько 66,1 тис. українців, які мають статус захисту «S». Виїхали із Швейцарії понад 20 тис. українців.

Нагадаємо, влада Швейцарії має намір спростити процедуру працевлаштування для українських біженців. Як зазначається, планується скасувати обов'язковий дозвіл на роботу, який видає місцева влада. Очікується, що усунення бюрократичних перешкод збільшить частку працевлаштованих українців удвічі.

Федеральна рада має намір протягом 2024 року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу – до 40%. Мета влади також полягає в тому, щоб біженці меншою мірою завантажували систему соціального забезпечення.

Зараз в Швейцарії працюють 20% українців зі статусом S. Одна з перешкод до виходу на ринок праці для біженців полягає в необхідності отримання дозволу на роботу. Політики переконані, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців з посвідкою на проживання категорії S слід скасувати.

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Теги: Швейцарія місцева влада ринок українці навчання влада біженці

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