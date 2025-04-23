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Родини полонених та зниклих безвісти вийшли на мирний пікет у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Родини полонених та зниклих безвісти вийшли на мирний пікет у Києві
Мирний пікет під Координаційним штабом в Києві, 23 квітня 2025 року
фото: Суспльне новини

Рідні полонених та зниклих безвісти просять, щоб їх якомога швидше повернули додому

Під стінами Координаційного штабу в Києві триває безстрокова мирна акція протесту родин українських військовополонених та зниклих безвісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне

Юлія вже чотири роки живе в очікуванні свого чоловіка, бійця 56-ї бригади, який отримав важкі поранення ніг, обороняючи Маріуполь на заводі Ілліча. Попри жахливий стан здоров'я, чоловіка утримують у російській колонії, де його засудили до 28 років ув'язнення. «Після тяжких поранень він самостійно ходити не може. Пересувається лише на милицях — якщо їх дають. Тому я хочу якомога швидше його повернути й реабілітувати, якщо ще можна врятувати ноги. У нас четверо неповнолітніх діток, які дуже чекають тата», – розповідає Юлія.

Інна вже майже рік живе в невідомості про долю свого чоловіка, який зник безвісти. Жінка впізнала його за характерним шрамом на фото зі спини, яке, ймовірно, було зроблене в Єнакієвській колонії. «Знаю його з дитинства. Впевнена, що це він, але Координаційний штаб не приймає. Взагалі у нашій бригаді всього 35 підтверджених, а зниклих безвісти наразі 750. Щоденно нам обіцяють зміни, що повернуть наших рідних. Віримо, що вони живі», – ділиться Інна своєю надією та розпачем.

Катерина розповідає про жахливі умови утримання українських полонених, зокрема хлопців з Курського напрямку, яких, за її словами, наразі не обмінюють. Її брата засудили до 16 років. «Немає жодної інформації про стан хлопців, але за фотографіями видно, що вони дуже-дуже схудли – тобто їх не годують. Вони у дуже поганому стані. Є фотографія з російської прокуратури, на якій це добре видно», –  говорить Катерина.

Наталія розшукує свого 23-річного сина Євгена, який зник безвісти ще в листопаді 2022 року в селищі Первомайське Донецької області. «Йому 23-річному вручили повістку 26 лютого і він пішов, не вагаючись. Вже майже 29 місяців немає жодної звістки про нього. Розумію, що це війна, але командири бодай щось мають знати. Повістку принесли швидко, а зараз – знайдіть мені сина», – каже жінка.

Станом на лютий 2025-го в реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин офіційно безвісти зниклими зазначені майже 63 тисяч цивільних і військових. Зі слів уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, близько 40% повернутих з полону вважалися зниклими безвісти. 

19 березня в результаті обміну полоненими між Росією та Україною вдалося звільнити військових ЗСУ, Нацгвардії, ТРО, ВМС та прикордонників. А також захисників Маріуполя, тих, хто брав участь в Курській операції, та операціях на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині та у Харківській та Запорізькій областях. Станом на 21 березня цього року і від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з російської неволі 4306 полонених.

18 квітня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих українських захисників.

У суботу, 19 квітня, Україна та РФ провели обмін полоненими. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. 

Теги: Київ війна полон військові мітинг

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