США обмежать удари України по Росії? Келлог прокоментував заяву Лукашенка

За словами білоруського диктатора, Келлог пообіцяв «попрацювати» над припиненням українських атак на РФ

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що не обіцяв самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку обмежити удари Сил оборони України по території Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського посадовця.

За словами Келлога, цитата про обмеження ударів України по російських військових обʼєктах, яку активно поширюють російські ЗМІ, вирвана з контексту. «У моїй розмові з Лукашенком ми обговорювали повне і безумовне припинення вогню. Будь-які обмеження щодо поведінки Києва були обумовлені відповідними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів, пов'язаних із продовженням Україною війни поза межами повного припинення вогню», – сказав він.

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Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Келлог пообіцяв «попрацювати» над припиненням ударів України по Росії. За словами білоруського диктатора, він «довів до Вашингтона» позицію російського диктатора щодо можливості перемир'я з Україною та припинення ударів.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Росія має перейти до тристоронніх переговорів, спрямованих на завершення війни, та припинити затягування процесу, використовуючи обстріли території України. Представник адміністрації США критично відгукнувся про останні заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова щодо переговорного процесу, назвавши їх «спотворенням реальності в стилі Орвелла».

До слова, речник Кремля заявив, що Росія нібито не затягує перебігу переговорного процесу щодо України. Терміни проведення третього раунду переговорів «зараз на рівні узгодження».