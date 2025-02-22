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Келлог пояснив, яким має бути мир в Україні та на чиєму боці США

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Келлог пояснив, яким має бути мир в Україні та на чиєму боці США
Келлог відвідав військовий госпіталь в Ірпені під Києвом
фото: x.com/generalkellogg

Риторика Келлога різко відрізняється від заяв президента США Дональда Трампа про війну РФ проти України

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог запевнив, що США на боці України. За його словами, будь-яка угода з РФ має гарантувати, що нової війни не буде. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Келлога, якого цитує Sky News.

Келлог напередодні відвідав військовий госпіталь в Ірпені під Києвом, де поспілкувався з пораненими українськими військовими. Спецпредставник США у своєму X (Twitter) назвав свій візит до госпіталю «емоційним».

«Ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства мають припинитися», – написав Кіт Келлог.

Як пише Sky News, риторика Келлога різко відрізнялася від заяв президента США Дональда Трампа про війну РФ проти України.

Один з поранених українських бійців запитав Келлога, «чи можемо ми довіряти Росії» під час переговорів. Келлог відповів, що «всі війни закінчуються переговорами, остаточна перемога на полі бою досягається дипломатією, і сьогоднішній світ не є винятком».

«Чи можете ви довіряти людям, які з вами, і бути впевненими, що вони з вами? Це наче якби ви поставили глибше запитання: ви з нами? І відповідь: так, ми з вами», – заявив спецпредставник США.

Келлог також заявив, що мета будь-якої мирної угоди з Росією полягає в тому, щоб не допустити нової війни в майбутньому.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.

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Теги: Дональд Трамп рейтинг Володимир Зеленський президент госпіталь перемога Кіт Келлог

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