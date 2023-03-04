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Кадиров, якому приписують тяжку хворобу, представив Путіну свого наступника (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кадиров, якому приписують тяжку хворобу, представив Путіну свого наступника (фото)
Ахмат Кадиров зустрівся з Путіним напередодні свого весілля
фото з відкритих джерел

17-річний Ахмат зустрівся із російським диктатором у Москві

Син глави Чечні Рамзана Кадирова, 17-річний Ахмат, прибув до Москви для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Розмовляли вони переважно про минуле, повідомляють російські ЗМІ. Путін розповів Кадирову-молодшому про його дідуся Ахмат-Хаджі, його життєвий шлях.

«Президент розповів Ахмату про його дідуся, про те, якими принципами він керувався і яким бачив майбутнє мирне життя, про що мріяв і думав, як почалася їхня дружба і як проходили їхні зустрічі», – передають прокремлівські ЗМІ подробиці зустрічі.

Кадиров, якому приписують тяжку хворобу, представив Путіну свого наступника (фото) фото 1

Кадиров-молодший обіймає посаду голови Ради регіонального відділення громадського руху дітей та молоді «Рух перших». Як зазначає преса, він готується до весілля. У Чечні з цієї нагоди влада призначила виплати в 100 тисяч рублів іншим молодятам, що укладатимуть шлюб того ж дня, а також заявила, що компенсує їхні витрати на торжество.

Нагадаємо, напередодні німецьке видання Bild писало, що у глави Чечні Рамзана Кадирова захворювання нирок, тому він дуже залежить від сильнодіючих препаратів. 

Раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти. 

Теги: путін весілля президент влада Кирило Буданов диктатор

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