Путін призначив нового посла Росії у США: що відомо про Дарчієва

Попередній посол РФ у США завершив свою роботу в жовтні 2024

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення Олександра Дарчієва послом Росії в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Кремля.

Що відомо про Дарчієва?

Дарчієв працював радником-посланником у посольстві РФ у США з 2005 по 2010 рік. З жовтня 2014 до січня 2021 року він обіймав посаду посла Росії в Канаді.

З 2021 по 2025 рік Дарчієв працював директором Департаменту Північної Америки МЗС Росії, а з січня 2025 року – директором Департаменту Північної Атлантики того ж міністерства.

Зауважимо, що попередній посол РФ у США, Анатолій Антонов, завершив свою роботу в жовтні 2024 року після того, як очолював російське посольство в США з серпня 2017 року.

Згодом на зустрічі в Саудівській Аравії 18 лютого США та Росія домовилися про відновлення роботи посольств. За словами Марко Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.