Трамп пригрозив Канаді новими митами після заяв Трюдо

Американський лідер пригрозив у два рази збільшити мита, які США застосували до канадських товарів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може запровадити проти Канади нові мита. Причиною цьому стали висловлювання прем'єра Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

Допис Трампа з’явився після того, як канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про тарифи щодо американських товарів. У ньому американський президент знову назвав Трюдо «губернатором».

«Поясніть, будь ласка, губернатору Канади Трюдо, що коли він запроваджує тарифи у відповідь проти США, наші взаємні тарифи негайно зростуть на таку саму суму», – каже американський президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків.

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на рішення президента США.

Як зазначив Трюдо, для запровадження Трампом тарифів щодо канадських товарів не було «абсолютно ніякого виправдання або необхідності». За словами канадського політика, тарифи на товари зі США на суму $30 млрд буде запроваджено негайно, а на решту товарів на суму $125 млрд – через 21 день.

До слова, дві третини мешканців Канади почали купувати менше товарів виробництва США, 55% почали відмовлятися від використання американського маркетплейса Amazon, таким чином канадці спеціально уникають покупок із США, протестуючи проти нової політики Трампа.