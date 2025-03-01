Які навички знадобляться працівникам у часи штучного інтелекту: поради директора LinkedIn

Директор LinkedIn зазначає: у нову епоху наші унікальні людські навички, такі як соціальний та емоційний інтелект, матимуть вирішальне значення

Людство вступає в «економіку інновацій», де ключовими будуть такі навички, як креативність, цікавість, сміливість, співчуття та комунікабельність. Про це розповів директор з економічних можливостей у LinkedIn Аніш Раман, пише «Главком» із посиланням на CNBC.

Штучний інтелект (ШІ) стає невід'ємною частиною світової промисловості та робочої сили, але він також може стати каталізатором нової економіки.

За словами фахівця LinkedIn, штучний інтелект – це поворотний момент, який змушує нас переосмислити не лише те, що таке робота, а й те, що означає бути людиною на роботі. ШІ подібно до промислової революції відкриває нову еру. «Протягом століть робота була пов'язана з нашими фізичними здібностями на фермах, а потім на фабриках. І тільки в останні пару десятиліть робота стала пов'язана з нашими інтелектуальними здібностями», – говорить Раман.

Тепер розвиток ШІ викликає нову дискусію: якщо автоматизація візьме на себе більше фізичних завдань, а штучний інтелект більше інтелектуальних, тож люди будуть визначатися своїми соціальними здібностями, каже Раман.

«Економіка знань йде, і для нас на підході нова економіка. Я називаю її інноваційною економікою», – говорить він.

За його словами, у цю нову епоху наші унікальні людські навички, такі як соціальний та емоційний інтелект, матимуть вирішальне значення. Раман вважає, що такі навички, як креативність, цікавість, сміливість, співчуття та комунікація – або «5 С» – лежать в основі інновацій, дозволяючи нам вигадувати нові ідеї, кидати виклик існуючому стану речей, співпрацювати і, зрештою, будувати щось разом.

Штучний інтелект відкриває можливості для інновацій

За словами Рамана, ШІ також покликаний демократизувати інновації, як ніколи раніше.

«Де ШІ справить найбільший вплив, так це у допомозі людям, які мають великі ідеї та великі винаходи, і зрештою допоможе втілити ці ідеї в життя», – каже Раман. За його словами, ця технологія може не лише допомогти автоматизувати рутинні завдання, а й стати «вашим резонатором, вашим співзасновником, вашим кодером» та багато чим іншим.

«Подумайте, що станеться, коли підприємець у Бразилії зможе створити прототип рішення для кліматичної технології, не потребуючи повної команди інженерів. Або коли вчитель у сільській Індії зможе створити та розгорнути освітню платформу, не маючи необхідності писати код», – додав він.

Міняй себе чи програєш

Технічні здібності та знання тривалий час належали до категорії «жорстких навичок», тоді як соціальні та емоційні здібності були позначені як «м'які навички». Тепер, коли ШІ здатен відтворювати багато інтелектуальних аспектів роботи, наші людські навички стають новими «жорстокими навичками», каже Раман.

«Таким чином, переможцями цієї нової ери стануть ті, хто докладе всіх зусиль і навчиться адаптуватися», – говорить Раман.

Майже 90% керівників вищої ланки кажуть, що впровадження ШІ є головним пріоритетом у 2025 році, згідно з даними LinkedIn, зібраним у 1991 року керівником з дев'яти країн. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні ця кількість зростає до 94%.

За словами Рамана, важливо навчитися використовувати інструменти ШІ, а також відточувати людські навички, які ШІ не може замінити.

Нагадаємо, впровадження штучного інтелекту набуває значного масштабу в Китаї. Пекін прагне закріпити свої позиції у сфері генеративного штучного інтелекту, використовуючи досягнення DeepSeek.